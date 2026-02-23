¡ÖºÇ°¦¤ÎÊì¤¬46ºÐ¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¡£Éã¤Ï»Å»ö¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤¤¡Ä¡×¥¹¥¶¥ó¥Ì»÷¤ÎÊ¡²¬Èþ½÷¤¬¡¢Éã¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤®¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ëÆÐ¿¦¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ö»ä¤Ï¼«¸Êµ¾À·¤Î²ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëÆÐ¿¦¿Í¡×¤ÈSNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Èþ½÷¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆÐ¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£²á¹ó¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤À¿¿¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡ÙÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¤Î¤¾¤¸«¡ªÎÙ¤Î¥Þ¥Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç·úÀß²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë31ºÐ¤Î¥Þ¥Þ¡¦Í¥´õ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¡£Í¥´õ¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ë2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í·»Äï¤Î¿¿¤óÃæ¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿Í¥´õ¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸°¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£Åö»þ¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ë¤ª¤ê¡¢²È¤ò¶õ¤±¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÍ¥´õ¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¯¤·¤ÆÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·»Äï¤¿¤Á¤ÎÊì¿ÆÂå¤ï¤ê¤ò¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê°¦¾ð¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÅÚÌÚ¶È¤Î»öÌ³¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿Í¥´õ¤µ¤ó¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëÈá·à¤¬½±¤¦¡£ºÇ°¦¤ÎÊì¤¬46ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£Í¾Ì¿È¾Ç¯¤È¤¤¤¦Àë¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Èà½÷¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¡¢´ÇÉÂ¤Ë»äÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«4¥ö·î¤ÇÊì¤Ïµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¤Î»à¸å¡¢Éã¡¦ÉÙÍº¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢µÞ·ã¤ËÏ·¤±¹þ¤ó¤ÇÇÑ¶È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿Í¥´õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Éã¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤°ÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëÉã¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Èà½÷¤Ê¤ê¤Î°¦¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£