¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¿À¥à¡¼¥Ö&¥È¥é¥Ã¥×¢ªÀ®¸ùÎ¨8%¤Î¡È¹ë²÷¥´¥é¥Ã¥½¡É¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×»ÄÎ±Áè¤¤¤ÇÃ¡¤¹þ¤à¡È¥Ö¥ó¥Ç¥¹½é¥´¡¼¥ë¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê 2¡Ý1 ¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î23Æü¡¿¥ß¥é¥ó¥È¥¢¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢¿À¥à¡¼¥Ö&¥È¥é¥Ã¥×¢ª¡É¹ë²÷¥´¥é¥Ã¥½¡É¤òÊü¤Ä½Ö´Ö
¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÎ¢Å·²¦»³¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î23Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Æ£ÅÄ¤Ï2¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¤Î°ÂÆ£ÃÒºÈ¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éµåºÝ¤Ç·ã¤·¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢1¡¼1¤Ç·Þ¤¨¤¿70Ê¬¡¢Æ£ÅÄ¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£GKÄ¹ÅÄßº¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Ç°ÂÆ£¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²¡¤·ÊÖ¤·¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤¬¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£¤¹¤ë¤È±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿MF¥Þ¥Î¥ê¥¹¡¦¥µ¥ê¥¢¥«¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯Áê¼ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç±¦Â¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¡£ÂÎ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áá¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç±¦Â¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®¸ùÎ¨8%¤Î¥´¥é¥Ã¥½¡£¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÂç´¿À¼¤ò¾å¤²¡¢Æ£ÅÄ¤â¥Ë¡¼¥¹¥é¡ÊÉ¨¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
Æ£ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥´¡¼¥ë¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿±Ê°æÍº°ìÏº»á¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Í×µá¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áá¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î²¼¤òÄÌ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ß¤á¤Æ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö¥¸¥ç¥¨¥ë¤¤¿¡ª¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç·è¤á¤ë¤Î¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÎ¢Å·²¦»³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹ÃË¡×¡Ö¥¸¥ç¥¨¥ë¤Î¥à¡¼¥Ö¤¦¤Þ¤¤¤ï¡×¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤¬¿À¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¥·¥ã¥É¡¼µ¯ÍÑ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë¶É¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ï2¡¼1¤Ç¾¡Íø¡£Æ£ÅÄ¤Ï»î¹çÃæ¤ËÁÍìþÉô¤òÄË¤á¤Æ87Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¿á¤«¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î²¼¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Ê¤É´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë