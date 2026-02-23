◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日 閉会式（2026年2月22日 ベローナ五輪アリーナ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪を締めくくる閉会式が22日（日本時間23日未明）、ミラノから約140キロ東のベローナで始まった。ベローナはシェークスピア「ロミオとジュリエット」の舞台として知られ、会場は古代ローマ時代の円形闘技場「ベローナアリーナ」。世界遺産での式典開催は五輪史上初となった。

日本選手団はフィギュアスケートやアイスホッケー勢を主体に52人が出席。旗手はフィギュア女子銀メダルの坂本花織（25＝シスメックス）とスピードスケート男子の森重航（25＝オカモトグループ）が務めた。

森重と坂本が2人で日本国旗を持って登場。その後、日本選手団も登場し、選手たちは開会式と同様に日本国旗とイタリア国旗の両方を手に入場してきた。

この光景にネットでは「日本ってやっぱり素晴らしい国」「本当に律義だな」「開催国に敬意を払ってるの、ほんと素敵」「日本の選手団がイタリアの国旗も持って入ってきたのもいいね」「大会を支えてくれた開催国への敬意をここでも忘れない」「閉会式でもイタリア国旗持ってて偉い」といった声があがった。