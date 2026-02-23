LUNA SEA¿¿Ìð¤µ¤óµÞÀÂ¡¡·ÝÇ½³¦¤«¤é¤âÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¡ÖFOREVER ¿¿Ìð¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA SEA¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¡¢17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£22Æü¿¼Ìë¡¢LUNA SEA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤«¤é¤âÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ä¿¿Ìð¤µ¤ó¡¢À¸Á°ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ
¡¡À¾Àîµ®¶µ¤Ï¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤¨¤ÆÊÖ¿®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼¡²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡×¤Èµ¤·¤¿¡£°½¾®Ï©æÆ¤Ï¡¢ë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¿¿Ìð FOREVER FOREVER ¿¿Ìð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡IZAM¤Ï¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡Ä¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê¸æ»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë»ö¤òËèÆü¡¢µ§¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡Äº£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Æ¤â¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¿É¤¤¤Ç¤¹¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îº²¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA¤È¤¤¤¦¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¥Ü¥¯¤é¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¾ð¤ò¶»¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢SHAZNA´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤ª°¦½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿¾Ð´é¤Ç¡Ø¤ª¡Á¡¢IZAM¤¥¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Éð°æÁÔ¤Ï¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤ °ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡×¡¢¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç²÷¤¯¥É¥é¥à¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢TVÈÖÁÈ¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤Îë¾Êó¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤Ê¤É¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£00Ç¯5·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢ 02Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢04Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ä¿¿Ìð¤µ¤ó¡¢À¸Á°ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ
¡¡À¾Àîµ®¶µ¤Ï¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤¨¤ÆÊÖ¿®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼¡²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡×¤Èµ¤·¤¿¡£°½¾®Ï©æÆ¤Ï¡¢ë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¿¿Ìð FOREVER FOREVER ¿¿Ìð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Éð°æÁÔ¤Ï¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤ °ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡×¡¢¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç²÷¤¯¥É¥é¥à¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢TVÈÖÁÈ¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤Îë¾Êó¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤Ê¤É¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£00Ç¯5·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢ 02Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢04Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£