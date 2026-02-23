社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』（ダイヤモンド社刊）の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を紹介します。

幸せを感じた瞬間に沸き上がる「罪悪感と恐怖」

私が住んでいるマンションは、タワマンではありませんが、とても眺めがいいのです。

周辺一帯に高さ制限があるエリアなので、冬のよく晴れた朝には、遠くに富士山がくっきり見えます。

ある新年の朝も、空気が澄みわたり、富士山がきれいに見えました。「縁起がいいな」と思ったその瞬間、ふと気づいたのです。窓が尋常ではなく汚いことに。

もともと掃除は好きではありません。昨年は慌ただしく、大掃除も日常の掃除も後回しにしていました。

「せっかく縁起がいい景色なのに、この窓では良い気が入ってこない」と思い立ち、富士山が見える窓を磨き上げました。

ピカピカになった窓越しに見る富士山は、さらに美しい。

晴れやかな気持ちになったその瞬間、突然、心がぎゅっと締めつけられ、脳内に声が響いたのです。

「それがバレたら、奪われる!!!!!」

……誰に、何を？

一瞬、強烈な恐怖に襲われましたが、すぐに我に返りました。「いやいや、もう10年以上ここに住んでいるのに、今さら何を奪われるの？」と自分で自分にツッコミも入れられました。

でも、その声はあまりにリアルでした。

そもそも、私が富士山を見たからといって、誰かが損をするわけではありません。

富士山が減るわけでもないし、「良い気」が本当にあるのかどうかもわからない。

それなのに、なぜこんな罪悪感と恐怖が湧き上がるのか。考えてみて、心当たりがありました。

「遊びに行くのは宿題が終わってから」という呪い

私の母は、家に物が増えることを嫌う人でした。

何かを一つ手に入れたら、何かを一つ手放す。幼い頃から、そう教えられてきました。

最近ではミニマリスト界隈でもよく聞く言葉です。

「一つ買ったら、一つ捨てましょう」。

私にとって、「手に入れる」という行為は、同時に「何かを失う」ことと結びついていました。

大人になり、母は亡くなり、誰も私に「捨てなさい」とは言いません。それでも、無意識のレベルで身体に染みついていたのです。

何かを得たら、何かを奪われる。

これは、私の中に残った“呪い”でした。

思い当たることは、ほかにもあります。

子どもの頃、「遊びに行くのは宿題が終わってから」と言われませんでしたか。

私はいまだに、「やるべきことを終えなければ、自分の楽しみに時間を使ってはいけない」と感じてしまいます。

しかし、大人の“やるべきこと”は無限に湧いてきます。仕事も、家事も、責任も、終わりがありません。

その結果、自分の楽しみを後回しにし続け、どこかで罪悪感を抱えたままになる。

「一つ買ったら一つ捨てる」も、「宿題が終わってから遊ぶ」も、間違った教えではありません。

むしろ当時の私には必要だったのだと思います。

でも、そのルールが強く染みつきすぎると、いつの間にか自分で自分に制限をかけてしまう。

気づかないうちに、自分に“呪い”をかけているのです。

こうした無自覚の呪いが、今の行動や選択を縛っていることは、ほかにもあるのかもしれません。

＊本記事は、『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』（ダイヤモンド社刊）の著者しずかみちこさんのメルマガから抜粋・編集したものです。