89Ê¬¤Ë¸¸ÃÆ¢ª97Ê¬¤Ë¿¿¤Î·è¾¡ÃÆ¡ª¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤é¼è¤êÊÖ¤¹¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë10ÈÖ¤¬¥Ý¥Ä¥ê¡ÖÇØÃæ¤Ë¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¥ë¡¼¥ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡ÄËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¤è¡×
¡¡£²·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¡Ê²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë£¶°Ì¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¡¢»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤®¤ê¤®¤ê¤Î17°Ì¤ËÄÀ¤à¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£°¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¸ø¼°Àï£³Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×Ä¾Á°¤Ë¡ÈÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î·è¾¡ÅÀ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡89Ê¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥Æ¥ë¤¬Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤ò¿ÈÂÎ¤ËÅö¤Æ¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÏÓ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¤¬¼è¤é¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¸¸¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÌÜ°Â£µÊ¬¤ò·Ð²á¤·¤¿90¡Ü£·Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Þ¥«¥ê¥¹¥Æ¥ë¤¬µÍ¤á¡¢¤Û¤Ü¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡·è¤·¤Æ¤á¤²¤º¤ËÅÚÃÅ¾ì¤ÇÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤Ï¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆÀÅÀ¤â¾¡Íø¤âÂç¹¥¤¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Æü¤À¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤¿»þ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤è¡×
¡¡ÏÓ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥´¡¼¥ë¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸·¤·¤¤È½Äê¤À¡£ÇØÃæ¤Ë¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¥ë¡¼¥ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É...¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¤è¡×
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿27ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Îº£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´°Ì°ÊÆâ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÍèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê¾¡ÅÀ£³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¡×È½Äê¤ÇÌµ¸ú¢ª°ÕÃÏ¤ÎÀµ¿¿ÀµÌÃVÃÆ
¡¡89Ê¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥Æ¥ë¤¬Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤ò¿ÈÂÎ¤ËÅö¤Æ¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÏÓ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¤¬¼è¤é¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¸¸¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÌÜ°Â£µÊ¬¤ò·Ð²á¤·¤¿90¡Ü£·Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¤·¤Æ¤á¤²¤º¤ËÅÚÃÅ¾ì¤ÇÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤Ï¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆÀÅÀ¤â¾¡Íø¤âÂç¹¥¤¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Æü¤À¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤¿»þ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤è¡×
¡¡ÏÓ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥´¡¼¥ë¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸·¤·¤¤È½Äê¤À¡£ÇØÃæ¤Ë¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¥ë¡¼¥ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É...¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¤è¡×
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿27ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Îº£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´°Ì°ÊÆâ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÍèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê¾¡ÅÀ£³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¡×È½Äê¤ÇÌµ¸ú¢ª°ÕÃÏ¤ÎÀµ¿¿ÀµÌÃVÃÆ