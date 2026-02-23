¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ºûÀîµÈ¹¯¡¡¡È¥®¡¼¥¿2À¤¡É¤¬°µ´¬¤Î°ìÈ¯¡ª¡¡»ø·â¤Á2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Ç³«Ëë1·³¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¡þÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½13»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡»ø·â¤Á¤«¤éÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï22Æü¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£º£½Õ½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ë¡Ö9ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬ÂÇÎÏ¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£2²ó¤Ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢6²ó¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±¦Á°ÂÇ¤·¡¢2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£Ë¿Ã½¨µÈ¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¡È¥®¡¼¥¿2À¤¡É¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î³«Ëë1·³¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¹¥È¯¿Ê¤À¡£
¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ë9ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÃÆÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºûÀî¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Î´ÑµÒÀÊÃæÃÊ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤Ç»ø¤Ó¤¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤â¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤Ï¡Èµå¡ÊWBC¸ø¼°µå¡Ë¤¬Èô¤Ö¡É¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£1ÂÇÀÊÌÜ¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó2»à¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬2µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¿¶¡£º£½Õ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐ³°»î¹ç1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤Ï¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÎý½¬¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÍ½Ãû¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºûÀî¤¬»Õ¾¢¤È¶Ä¤°ÌøÅÄ¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ã¤¹¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È·å°ã¤¤¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡6²ó2»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏµÜ¾ë¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î³°³ÑÄ¾µå¤ò¶¯°ú¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é±¦Á°ÂÇ¡£ºòµ¨¡¢ÂÇÎ¨¡¦167¤È¶ìÀï¤·¤¿º¸Åê¼ê¤«¤é¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¹ï¤ó¤À¥Ð¥Ã¥È¤Ï920¥°¥é¥à¤ÇÌøÅÄ¤è¤ê¤â27¥°¥é¥à½Å¤¤¡£¡ÖÍ¾Íµ¤Ç¿¶¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£Åê¼ê¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬Ç¯¡¹¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Î·ÚÎÌ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ¬³Ê³°¤ÎÁª¼ê¤À¡£
¡¡¡Ö¥®¡¼¥¿2À¤¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃË¤Ë¤â»ø¤ÎÀº¿À¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹õÂôÌÀºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç±Ç²è¡Ö¼·¿Í¤Î»ø¡×¤ò´Õ¾Þ¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤Ë¤ÏÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÅá¤ò»È¤Ã¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤ò¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Åú¤¨¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡£¼Â²È¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÏÂ¤Åá¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Áª¼êÎÀ¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¼«¿È½é¤Î³«Ëë1·³¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î³°Ìî¼êÁè¤¤¤ÏÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡£»Õ¾¢¤ÎÌøÅÄ¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½¤Î¶áÆ£¤ä¼þÅì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÌøÄ®¤¬¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼»ø¤ÎËÒ¸¶Âç¤â³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëºûÀî¤Ï¡Ö³«Ëë¤«¤é1·³¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖµÈ¹¯¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ÏÀï¹ñÉð¾¤ÎË¿Ã½¨µÈ¤ÈÆÁÀî²È¹¯¡£2¿Í¤ÎÅ·²¼¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë