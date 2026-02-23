ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦µÜÀ¾¡¡º£µ¨½é¼ÂÀï¤Ç1²óÌµ¼ºÅÀ¡¡125¥¥íÁ°¸å¤ÎÊÑ²½µå2µå¼ï¤Ç¸¸ÏÇ
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à1¡½7¹Åç¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡Ì¾¸î¡Ë
¡¡Ä¾µå¤ÈÆ±¤¸µå¶Ú¤«¤é»þ¤Ë¶Ê¤¬¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¤ë¡£¤½¤ì¤â125¥¥íÁ°¸å¤ÈÆ±¤¸µåÂ®ÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï2Âò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£40ºÐ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦µÜÀ¾¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢º£µ¨½é¼ÂÀï¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÈÄ¾µå¤ÈÆ±¤¸µ°Æ»¤«¤éÍî¤Á¤ë¤«¤é¤³¤½¡×¡£7²ó2»à¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Ê¿Àî¡ÊÀçÂæÂç¡Ë¤Ë2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é128¥¥í³°³Ñ¹â¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯4µåÌÜ¤ÏÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤Î125¥¥í¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê¡£¤³¤Î2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢Äã¤á¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬·è¤áµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀÚ¤ì¤¬Íî¤Á¤Æ¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥Èµå¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¡£Äã¤á°ìÊÕÅÝ¤À¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¹â¤µ¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇÆ±¤¸¹â¤µ¤«¤é¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬À¸¤¤ë¡£11Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢Î×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜ¾»»á¤Î½õ¸À¤â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥¾¡¼¥ó¤ò¡Ë¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÏÓ¤À¤±¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ÇÉª¤ò¾å¤²¤ë¡×¤ÈµÜÀ¾¡£Éª¤ò¾å¤²¤ë°Õ¼±¤¬ÁàºîÀ¤â¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤Ë2Âò¤òÇ÷¤ë2µå¼ï¤ËÉÔÏÇ¤Î¿Ê²½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë