¡¡¡Ö¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡Ë¡¡
¡¡ÉÜÃæ¤Îµ´¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶¯¤«¤Ã¤¿¡£²ÝÂê¤Î¥²¡¼¥È¤ò¹îÉþ¤·¤¿£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬¡¢£±£´¡õ£±£µÇ¯¥³¥Ñ¥Î¥ê¥Ã¥¡¼¡¢£²£±¡õ£²£²Ç¯¥«¥Õ¥§¥Õ¥¡¥é¥ª¤ËÂ³¤¯»Ë¾å£³Æ¬ÌÜ¤Î¥ì¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï£±£²Ç¯Ï¢Â³¡¢ÌÚÂ¼»Õ¤Ï£µÇ¯Ï¢Â³¤Î£Ê£Ò£Á¡¦£Ç£±À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¬£²Ãå¡££±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ï£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢£Ê£Ò£Á¤Ç¤Î½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½ÕÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÈÉÜÃæ¤Îµ´¡É¤¬¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£ÇòÇ®¤Î¤¿¤¿¤¹ç¤¤¤ò³°¤«¤é¤Í¤¸Éú¤»¡¢¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬»Ë¾å£³Æ¬ÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¸°¤Ï¥²¡¼¥È¡£¶á£²Àï¤Ï¤È¤â¤ËÂç½ÐÃÙ¤ì¤Ç¼«ÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸ÞÊ¬¤Ë½Ð¤Æ¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤â¡Ö¤¢¡Á¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¤¿¡£°ìÊâÌÜ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤¹¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¤ä¤ä¸åÊý¤ÇµÓ¤ò²¹Â¸¤·¡¢Ä¾Àþ¤ÏÂç³°¤«¤é¹ë²÷¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¤Ç²¦ºÂ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Î¾Ð¤ß¤¬²ñ¿´¤Îµ³¾è¤òÊª¸ì¤ë¡£¡ÖÌÚÂ¼ÀèÀ¸¤Ï¾¡¤Ä¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¡×¡£¤³¤ì¤ÇÅìµþ¤Ï£¸Àï£·¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡£¡ÖÈà¤ÏÉÜÃæ¤¬¹¥¤¡£Ä¾Àþ¤ÎÄ¹¤¤¥³¡¼¥¹¤Ê¤éµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÅ¬À¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÉÜÃæ¤Î¥À¡¼¥È²¦¤À¡£
¡¡Éü³è¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¿Ø±Ä¤Î·èÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤ò½éÁõÃå¡£ÌÚÂ¼»Õ¤Ï¡ÖÁ°Áö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼¡¤ÏÆ»¶ñ¤òÃå¤±¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ä¾Á°¤Þ¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÚÍË¤Î½ÐÇÏÅêÉ¼¤ÇÃåÍÑ¿½ÀÁ¤ò·è¹Ô¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Â¤É¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£Ç£±½éÄ©Àï£Ö¸å¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£³Ï¢ÇÔ¡£¡Ö¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤Ï´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÇÏ¤Î¥×¥é¥¤¥É¡¢Âº¸·¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Á°Áö¸å¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥ÈºÆ¿³ºº¤ò¹ç³Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ãæ´Ö¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥²¡¼¥ÈÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¶¤á²á¤®¤Ê¤¤Ä´À°¤¬°ìÈ¯²óÅú¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥É¥ë¥Õ¥£¥ó£Í¡¦£Ç£²¡Ê£³·î£²£¸Æü¡¦£Õ£Á£Å¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤Î¾·ÂÔ¤Ï¼õÂúºÑ¤ß¡£¤¿¤À¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖµîÇ¯¥ì¡¼¥¹¤Ë»È¤¤ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈè¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀè¤ÏµÞ¤¬¤Ê¤¤¹½¤¨¡£°ìÊý¤Ç¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡ÖÈà¤Ïº£Ç¯¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¶¯¤¤ÇÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´°À®Àë¸À¡£¼¡¤Ï³¤³°¤«¡¢¹ñÆâ¤«¡Ý¡£ÆÀ°Õ¤ÎÉÜÃæ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¥À¡¼¥È¥Þ¥¤¥ë²¦¤Î¿Ê·â¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£