B′zファン聖地巡礼で稲葉浩志の家族に遭遇!? 地元・岡山県津山市を訪問で… 23日放送『YOUは何しに日本へ？』
テレビ東京で23日、『YOUは何しに日本へ？願いよかなーえ！B'zファン聖地巡礼で稲葉さん家族に遭遇!?』（後6：25〜8：00）が放送される。
【番組カット】家族と対面することに…興奮するB'zファン
B'zを愛する米国人の2人組は母国でコピーバンドまで結成している。念願の聖地巡礼をしてみると、稲葉浩志ゆかりの地でファン同士の驚きの交流があった。
さらに稲葉の地元・岡山県津山市も訪れると、まさかの家族にまで対面することになる。番組ではこのほか、メロンソーダ夫VSフルーツジュース妻の“争い”や染め物LOVEのおしどり夫婦が登場する。
