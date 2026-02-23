¡Ö²Ç¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï²¶¤Î¶â¡×È¯¸À¤¬ºÆ¤ÓÏÃÂê¤Ë¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¢¥Ö¥é¥Þ¥èµÈÅÄ¤Î°ì¸À¤ÇÂç¹²¤Æ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎµÈÅÄ·É¤¬¡¢25Æü¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù(Ëè½µ¿åÍË23:10¡Á24:17)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù¡¡(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¤ò³Ú¤·¤àÆ±ÈÖÁÈ¡£25Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¡¢ÎëÌÚÂó(¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó)¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·(¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹)¡¢Ï¡¸«æÆ(¥À¥¦90000)¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡Ö»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿»õ¥Ö¥é¥·¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«?¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿µÈÅÄ¡£¡Ö»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Í¤ó¤«¤é¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ßÀ²È¤ËÂÐ¤·¡¢µÈÅÄ¤¬¡Ö»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤ÏÃî»õ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤ÉÌÙ¤«¤ë¤ä¤í?¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¥Û¥ó¥È¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê? ¥Ê¥·?¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤Ë¡Ö2ÅÙ¤È¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¹¤®¡×¤ÈÏÃ¤¹¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î´Ö¤ÇÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢VTR¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤«¤é¡¢»³Æâ¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Ç¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï²¶¤Î¶â¡×¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ó¤Î?¡×¤È¶Ã¤¯¡£
»³Æâ¤Ï¡¢Æ±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤êÂç±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£»³Æâ¤ÎºÊ¤¬¼«Ê¬¤Î¾®¸¯¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»³Æâ¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ì¸À¤Ç»³Æâ¤ò¹²¤Æ¤µ¤»¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¡ÈÍ¾ÃÌ¥È¡¼¥¯¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2021Ç¯1·î¤è¤êÈ¾Ç¯´Ö²ÐÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2022Ç¯11·î¤«¤éABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÏÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Èin¥Ê¥¤¥È¡×¤ØÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù¡¡(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¤ò³Ú¤·¤àÆ±ÈÖÁÈ¡£25Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¡¢ÎëÌÚÂó(¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó)¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·(¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹)¡¢Ï¡¸«æÆ(¥À¥¦90000)¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê? ¥Ê¥·?¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤Ë¡Ö2ÅÙ¤È¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¹¤®¡×¤ÈÏÃ¤¹¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î´Ö¤ÇÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢VTR¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤«¤é¡¢»³Æâ¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Ç¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï²¶¤Î¶â¡×¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ó¤Î?¡×¤È¶Ã¤¯¡£
»³Æâ¤Ï¡¢Æ±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤êÂç±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£»³Æâ¤ÎºÊ¤¬¼«Ê¬¤Î¾®¸¯¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»³Æâ¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ì¸À¤Ç»³Æâ¤ò¹²¤Æ¤µ¤»¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¡ÈÍ¾ÃÌ¥È¡¼¥¯¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2021Ç¯1·î¤è¤êÈ¾Ç¯´Ö²ÐÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2022Ç¯11·î¤«¤éABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÏÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Èin¥Ê¥¤¥È¡×¤ØÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡£