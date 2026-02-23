¡Öº£¤Ç¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡Ä¡×ÎëÌÚµþ¹á¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¤Î¡È¼ÂÎÏÇÉ¡É½÷Í¥¤È¥¿¥Ã¥°¡¡¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¿·¥·¡¼¥º¥ó»ÏÆ°
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´± Season3¡Ù(Ëè½µÌÚÍË21:00¡Á21:54)¤¬¡¢4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´± Season3¡Ù
2018Ç¯4·î´ü¤ËÆ±¶ÉÌÚÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢Íâ2019Ç¯4·î¤Ë¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢2020Ç¯7·î´ü¤Ë¤ÏSeason2¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¡£²Ê³ØÁÜºº¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¡ÈÊ¸»ú¡É¤ò»å¸ý¤ËÌ¤²ò·è»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÆ±ºî¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
Season3¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÊÐ¶þ¤Ê¡ÈÊ¸»ú¥Õ¥§¥Á¡ÉÆ¬Ç¾ÇÉ·º»ö¡¦ÌÄ³¤Íýº»(ÎëÌÚ)¡£ÃÏ²¼¿¼¤¯¤Ë¤¢¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¡¦ÆÃÌ¿ÁÜººÂÐºö¼¼ Âè6·¸(Ê¸½ñ²òÆÉ·¸)¤Ë¤³¤â¤ê¡¢¡ÈÁÒ¸ËÈÖ¤ÎËâ½÷¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æñ²ò¤ÊÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò¼¡¡¹¤È²ò·è¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿ÌÄ³¤¤À¤¬¡¢¤³¤Î6Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Season1¤«¤é¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÆùÂÎÇÉÇ®·ì·º»ö¡¦ÌðÂåÊþ(ÇÈÎÜ)¤¬°ÛÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë·¸Ä¹ÉÔºß¤Î¾õÂÖ¤âÂ³¤¡¢6·¸¤ÏÇÑ»ß¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ëÍýº»¤òµß¤¦¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¹õÅç·ëºÚ¤¬½Ð±é¡£ÎëÌÚ¤È¿·¥Ð¥Ç¥£¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¡£¹õÅç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡¦Î¦±üÆüÌ¾»Ò¡£²áµî¤ÎÉëÇ¤Àè¤Ç¤Ï¡È·ÐÍý¤Îµ´¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¡¢°ìÅÙ¤âÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÆüÌ¾»Ò¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¤é»Ö´ê¤·¡¢6·¸¤Î·¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£ÆüÌ¾»Ò¤Ï¤Þ¤À29ºÐ¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Û¤ÉÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ç¯²¼¾å»Ê¤Ë¡¢Íýº»¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÎëÌÚµþ¹á
¡½¡½Season£³¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÄ³¤Íýº»¤È¤¤¤¦Ìò¤ÏÊÐ¶þ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ(¾Ð)¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Season1¤«¤é¤º¤Ã¤È±é¤¸¤Æ¤¤¿ÌÄ³¤Íýº»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íýº»¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¸»ú¥ª¥¿¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¡£¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿Í´Ö¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤À¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·Ç¤·¸Ä¹¡¦Î¦±üÆüÌ¾»ÒÌò¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹õÅç¤µ¤ó¤È¤Ï2020Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ÇÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤½÷À¡£µ×¡¹¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¹õÅç¤µ¤ó¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ï»ä¤ÎÊý¤¬¾å»Ê¤ÎÌò¤Ç¡¢°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï¹õÅç¤µ¤ó¤¬¾å»Ê¡£Èà½÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ö¤ê¡¢ÉÒÏÓ·º»ö¤Ö¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ç¯²¼¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢Ç¯¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ëÍýº»¤Î»Ñ¤â¡¢Í×½êÍ×½ê¤ÇÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÓËÜ¤Ïº£²ó¤âÂç¿¹Èþ¹á¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Season3¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊ¸»ú¤ä¸ÀÍÕ¡¢Ê¸¾Ï¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤ªÏÃ¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬3¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âµÚ¤Ö¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤¡!¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¥â¥Î¤Ï°Å¤¤¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤â¤É¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·º»ö¤¬¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï½ù¡¹¤Ë¿®Íê¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ææ²ò¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«!¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Season3¤â´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¹õÅç·ëºÚ
¡½¡½¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡¡·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±Season3¡Ù¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¼ç±é¡¦ÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþ¹á¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷À! ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á°²ó¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë¤È¤Æ¤âÅ·Á³¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê°ìÌÌ¤â³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö¤¨!? ¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡Ä!¡×¤È»×¤¤¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ð¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ï»ä¤¬¿·¿Í¼Ò°÷¤Ç¡¢µþ¹á¤µ¤ó¤¬¾å»Ê¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¡£¡Ö»ä¤¬¾å»Ê¤«¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦!?¡×¤È¡¢º£¤Ï¤Þ¤ÀÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬±é¤¸¤ëÆüÌ¾»Ò¤Ï¤¹¤´¤¯½ã¿è¤ÇÅù¿ÈÂç¤Ê´¶¤¸¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¾å»Ê¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó±é¤¸¤ëÎ¦±üÆüÌ¾»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÌ¾»Ò¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¥Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¥¬¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ëÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤È¤³¤È¤óÄ´¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤¢¤ëËÜ¤Ê¤É¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦²ò·è¤Î»ÅÊý¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·º»ö¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ìÌ£°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤òÁö¤ê²ó¤ëÌò¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Á°È±¤òºî¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ìò¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õÅç·ëºÚ¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Seaon2¤Þ¤Ç¡¢ÌÄ³¤Íýº»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆùÂÎÇÉÇ®·ì·º»ö¡¦ÌðÂåÊþ¤ò±é¤¸¤¿ÇÈÎÜ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î23Æü¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹â¿ù¿¿Ãè¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø·îÌë¹ÔÏ©(¤²¤Ä¤ä¤³¤¦¤í) ¡½Åú¤¨¤ÏÌ¾ºî¤ÎÃæ¤Ë¡½¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
