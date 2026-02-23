ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö°ìÈÖ·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¡×¤ÇWBC¤Ø¡¡·è¾¡¤ÇÅÐÈÄ¤Ï¡Ä¾¾°æÍµ¼ù¤Ø¤Î»×¤¤¡¢°ìÌä°ìÅú
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤È¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò½ª¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ä¸½ºß¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½º£Æü¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤¿¡£º£¸å¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î²áÄø¤Ï¡©
¡Ö¤Þ¤º2¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¥é¥¤¥Ö¤«¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÄ´À°¤Ï¡©
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Þ¤º¤Ï·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤ÈÂÇÀÊ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¼ÂÀï¤Î´¶³Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ï¡©
¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°Åª¤Ë¤ÏÁ°²ó¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤º¤Ïº£Æü¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½·è¾¡¤ÇÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤é9²ó¤Ë¤Þ¤¿ÅÐÈÄ¤¹¤ë¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢ºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤Ê¤¤¥ª¥Õ¤Î°Â¿´´¶¤Ï¡©
¡Ö¤Þ¤ºÉáÄÌ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢¤Þ¤¢¡¢Á°²ó¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂç¤¤Ê²ø²æ¤Ê¤¯Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤º¸½»þÅÀ¤Ç½½Ê¬¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼ý³Ï¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÖÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤¨¡¼¡¢¤Ï¤¤¡£Áª¼ê¤¬½Ð¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¡£
¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¡£¤Þ¤¢¤½¤Î2ÅÀ¤¬¼ç¤Ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼ÂÀï¤Î´¶³Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Åê¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ÏÄ¾Á°¤Î»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Êä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤ºÃÊ³¬¤ò·Ð¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¿·²ÃÆþ¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î°õ¾Ý¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤È±¤Î¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ì¤Ï¤Ç¤â¡¢¤É¤Î»þÂå¤â°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯Ã¯¤«¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£½½Ê¬¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ·¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£1¿Í1¿Í¤¬¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃ´¤¨¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ëº£Ç¯¤â¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µ×¡¹¤Ë¸Î¾ã¤Ê¤¯²á¤´¤·¤¿¥ª¥Õ¡Ö°ìÈÖ·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤È¤¤¤¨¤Ð·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¡×
¡½¡½ÆóÅáÎ®¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¡£
¡ÖÅê¤²¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÏÅê¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ÏÁö¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«½Å¤¤¤â¤Î¤ò¾å¤²¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»î¹ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎºÇ¸å¤é¤Ø¤ó¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¶¯ÅÙ¤â¾å¤²¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò·ÑÂ³¤·¤Æº£Ç¯¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡£°ìÈÖ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¼¡Âè¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÍèÆü¤ÎÍ½Äê¡£
¡Ö¶áÆüÃæ¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¢¤ß¤ó¤Ê¹Ô¤¯´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£Í³¿¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢Â¿Ê¬Åê¤²¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÂÇ¼Ô¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼ÂÀï¤Î´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤È¼«Ê¬¤¬»×¤¨¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¾¾°æÍµ¼ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÖÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Þ¤¢ËÜ¿Í¤«¤é¤âÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤º¤Ï·Ú¾É¤Ê¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¡£
¡Ö½ÕÀè¤Î´¶¤¸¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î´¶¤¸¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Â¿¾¯ÃÙ¤ìµ¤Ì£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÌµÍý¤Ë¤¢¤Þ¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Áá¤¯¡¢µÕ¤Ë¼è¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤³¤¦ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£
¡Ö¥é¥¹¥È2Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ê½Ñ¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥¤¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÎý½¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ÆÍè¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½2022Ç¯°Ê¾å¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£
¡Ö°ìÈÖ·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤È¤¤¤¨¤Ð·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤½¤Î»þÅÀ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ÅêÂÇ¤È¤â¤ËÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿ô»ú¤Ï»Ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ìÈÖ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¬Á´°÷¤¬·ò¹¯¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½WBC¤«¤é3Ç¯¡¢Ìîµå¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ²½¤Ï¡©
¡Ö¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Îã¤¨¤ÐMVP¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë