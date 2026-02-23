ミラノ・コルティナ五輪閉会式

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）にフィナーレを迎えた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。NHK中継にはサッカー元イタリア代表の姿が映り込み、視聴者を驚かせた。

閉会式の冒頭、様々な元アスリートが登場した中で現れたのは元イタリア代表MFのダミアーノ・トンマージ氏だった。現役時代はセリエAの強豪ローマで2000-01シーズンのリーグ優勝にも貢献した名手で、元日本代表MF中田英寿とチームメートだったことでも知られる。

51歳、ベローナ市長を務める現在の姿に、ネット上のサッカーファンから驚きの声が続出。「トンマージっていまヴェローナ市長やってんの！？」「トンマージが市長やってんの！？知らんかった」「トンマージが今のベローナ市長とは」「市長が元サッカーイタリア代表なんや」「トンマージっていま市長なの！？ｗ」「あの2002イタリア代表のトンマージがヴェローナ市長やってることに朝から驚愕」「トンマージが市長とは初耳かも」などの反応が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）