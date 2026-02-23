¡Ú¸ÞÎØ¡ÛÁÏÀß£µÇ¯¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬½êÂ°¤Î¡Ö£Í£Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤È¤Ï¡Ä¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢°ÛÎãÄ©Àï¡¢ÃæÄí·ò²ð£È£Ã¤Î¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ë¶¦´¶
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¡¢½é½Ð¾ì¤Î£±£·ºÐ¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ãæ°æ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö£Í£Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ï¡¢ÁÏÀß¤«¤é£µÇ¯¤Î¿·¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¡£¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ò´ÉÍý¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÁ¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤À¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï£²£°£²£±Ç¯¡¢ÀéÍÕ¤Î»°°æÉÔÆ°»º¥¢¥¤¥¹¥Ñ¡¼¥¯Á¥¶¶¤Ç³«¹»¤·¤¿¡Ö£Í£Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Î£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£Æ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¡¢£²£°£°£´Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢£²°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÃæÄí·ò²ð¥³¡¼¥Á¤ò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£È£Ã¡Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼À¸¤òÊç½¸¤·¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Î´ë²è¤ä´ÉÍý±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥Í¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¡£Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í»Ô¤Î¡Ö¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡¡¿À¸Í¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤äµþÅÔ¡¦±§¼£»Ô¤Î¡ÖÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µþÅÔ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ò°·¤¦´ë¶È¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢Ã´Åö¤Î²®¸¶¿ò¼¡¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢²®¸¶¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¿Íµ¤¤Î¿êÂà¡££²£°£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¹ÓÀîÀÅ¹á¤¬»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ°Ê¹ß¡¢´ÑÀï¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤À¤¬¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Î°ìÈÌÍøÍÑ¼Ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥ó¥¯¤Î±¿±Ä¤ä´ÉÍý¤À¤±¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê°éÀ®¤ËÂÉ¤ò¼è¤ê¡Ö¶¯¤¤Áª¼ê¤òºî¤ë¡¢Âç¿Í¤ò´Þ¤á¤¿¥¹¥±¡¼¥È°¦¹¥²È¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼±¿±Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»ØÆ³ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÀ©¤òºÎÍÑ¡£²¤ÊÆ¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤É¡¢¶¯¹ë¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎÀ©¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡£»ØÆ³¿Ø¤ò°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¡¢É¹¾å¤Î¥³¡¼¥Á¤¬£µ¿Í¡¢É½¸½¤ÈÎ¦¾å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬£±¿Í¤º¤Ä¤Î¹ç·×£·¿Í¡£¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ò£²ÌÌÍÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºÇÂç¸Â¤ÎÍøÅÀ¤âÀ¸¤«¤·¡¢Îý½¬´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÄí·ò²ð¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤ÎÈ´¤Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¡¢¼ã¤¯¤Æ¾ðÇ®¤Î¤¢¤ë¡×¥³¡¼¥Á¤òÄ´ºº¡£Åö»þ¡¢Ê¡²¬¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÄí¥³¡¼¥Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¡¢²®¸¶¤µ¤ó¤é¤ÇÆ±¥³¡¼¥Á¤Î¤â¤È¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢Åö½é²®¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸·¤·¤¯¡¢Îý½¬ÎÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤¿¤ÀÃæÄí¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Í£Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î»ØÆ³Êý¿Ë¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥Æ¥°¥ê¥Æ¥£¤ò½å¼é¤·¤¿²º¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ØÆ³¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢¡Ø¼çÂÎÀ¡Ù¡ØÁÛÁüÎÏ¡Ù¡Ø¥Ù¥¹¥È¼çµÁ¡Ù¤ò£³¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡£ÃæÄí¥³¡¼¥Á¤Ï²®¸¶¤µ¤ó¤Ë¡Ö¸·¤·¤¯¤ä¤ë¤è¤ê¤â¡¢Áª¼ê¤Ë¼«¼çÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¡ÊÃæÄí¡ËÀèÀ¸¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£À¸ÅÌ¤òÊç½¸¤·¡¢Ìó£´£°¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ä«Îý½¬¤Ï¡¢ÆüÍËÆü¤Î½µ¤Ë£±ÅÙ¤À¤±¡£¥µ¥Ö¥ê¥ó¥¯¤ò°ìÈÌÍøÍÑ¤È¤·¤Æ³«Êü¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤òÄ¹»þ´ÖÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£¸½ºß£¶£°¿Í¤Û¤É¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼À¸¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢£Á¡Á£Æ¤Ë¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤·¡¢Æ±»þ¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó£±£°¿Í¡£ÄÌ¾ï¡¢°ìÈÌ±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ëÍ¼Êý¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥¹¤òÌä¤ï¤º£±»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÉ¹¾åÎý½¬»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îý½¬ÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁáÄ«Îý¤ä¿¼ÌëÎý¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¡£²®¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Â¾¶¥µ»¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡£Îý½¬¥ê¥ó¥¯¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÂå¡¢¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ÁÂå¤Ê¤É¡¢½ÐÈñ¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£²®¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö·î¼Õ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢£Í£Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Î·î¼Õ¤Ï£±£´Ëü±ß¡£¤¿¤À¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¥ì¥Ã¥¹¥ó¤äÎ¦¾å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ÉÉ¹°Ê³°¤Î»ØÆ³ÎÁ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¤«¤éÍè¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÉéÃ´¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤Ï¡Ö½¬¤¤»ö¡×¤«¤é¡Ö¶¥µ»¡×¤Ë°Ü¤ëÃæ´Ö´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢£µËü£µ£°£°£°±ß¤Î¥ß¥É¥ë¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ë¥³¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢Í±Í½¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤¬¼«Á°¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡ÖÁ°Îã¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²®¸¶¤µ¤ó¡£¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¼êºî¤ê¤Ç¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£¿·³ã¤«¤éÀéÍÕ¤ËÅ¾ÀÒ¤·¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢ÃæÄí¥³¡¼¥Á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢³«²Ö¡£¡Ö²¿¤Îº¬µò¤â¤Ê¤¯¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤È¡Ø£±£°Ç¯¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæ°æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶Ã¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£Í£Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤Ï£±·î¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿ÀÄÌÚÍ´Æà¤ä¡¢ÃË»Ò¤ÇÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬ºßÀÒ¡£²®¸¶»á¤Ï¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤³¤Ç¥¼¥í¤«¤é°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê°éÀ®¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¡¢À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤¬Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¡£¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë´Ä¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÂ¤Ê¤·¡£ÀéÍÕ¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¿Íµ¤¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë