ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îµå¡ÖÊá¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×£×£Â£ÃÂÇ¼ÔÀìÇ°Êý¿Ë¤âºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¢¡È»Õ¾¢¡ÉÃæÂ¼ÍªÊ¿¤È¤Ò¤½¤«¤ËÁÀ¤¦
¢¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£¶¡×ÆüËÜ£±£³¡½£³¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£²£²Æü¡¦¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡¡Âè£±£°²ó¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤â¡¢£³²ó¤Ë¥Á¡¼¥à£±¹æ¡¢¼«¿È¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë£²¥é¥ó¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë±¿¤ó¤À¡£Å°Äì¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê´Ñ»¡´ã¤ÈÆ¶»¡ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡Ö»ø¤ÎÆ¬Ç¾¡×¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¤ò²ó¸Ü¡£¡ÈÆ¹¾å¤²Êá¼ê¡É¤«¤é¸«¤¨¤ëºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤òÁÛÁü¤·¡¢Êá¼ê£³¿Í¤Ç»×¤¤¤ò°ì¤Ä¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÃæÌî¡¡ÍºÂÀ¡Ë
¡¡µå³¦¶þ»Ø¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉÊá¼ê¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î£³²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢£²¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¾åÃãÃ«¤Î£±£´£´¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£º¸ÍãÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥Á¡¼¥à£±¹æ¡£¼é¤Ã¤Æ¤â£³Åê¼ê¤ò¹ª¤ß¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¼éÈ÷¤Ï¡Ë¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡£Åê¼ê¿Ø¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡º£¤âÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££²£³Ç¯£×£Â£Ã¤Î·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¡££¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÃ«¤¬Åö»þ¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¼è¤ê¡¢À¤³¦°ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ÁÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ÇÌîµå¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤·¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥È¥é¥¦¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÇÛµå¤ò¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊºÇ¸å¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡Ë¤¢¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¤È¡×
¡¡¤½¤Î»þ¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤«¤é¥ª¥Õ¤Ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼¡£º£²ó¤Ï»Õ¾¢¤È¶¦Æ®¤·¡¢£×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¤½¤ÎÊý¤È°ì½ï¤ËÂåÉ½¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡£°ì½ï¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¼ã·î¤â´Þ¤á¤ÆÊá¼ê¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¦¥£¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¡×
¡¡º£²ó¤ÎÂçÃ«¤ÏÂÇ¼ÔÀìÇ°¤ÎÊý¿Ë¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¤È¤Ò¤½¤«¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¡ØÅê¤²¤í¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¦¾å¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò»ø¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤ë¤È»×¤¦¡£Êá¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Êµå¤Ê¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡££±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¹ª¤ß¤Ê¥ê¡¼¥É¤ÇÆ³¤¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£½ÐÎÝÎ¨£³³ä£µÊ¬£·ÎÒ¤È¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤â»ý¤ÁÌ£¡£»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¡¤Á¤ã¤¤¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤è¤ê£±ÅÀ¤Ç¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉáÄÌ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤éÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È¤«¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÈÖ¥Ù¥¿¡¼¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¹ç½ÉÃæ¤Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î¿´¹½¤¨¤äÂ¾¹ñ¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤òµÛ¼ý¤·¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¥¢¥¥ì¥¹¤±¤ó¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿ÀÐ°æ¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤¤¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡¢¡ºäËÜ¡¡À¿»ÖÏº¡Ê¤µ¤«¤â¤È¡¦¤»¤¤¤·¤í¤¦¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£±£±·î£±£°Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÍÜÉã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£²ºÐ¡£ÍúÀµ¼Ò¡¢ÌÀÂç¤ò·Ð¤Æ£±£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡££²£µÇ¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±£·»î¹ç½Ð¾ì¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¤ËÆ³¤¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡££±£·£¶¥»¥ó¥Á¡¢£·£¹¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£º£µ¨¤Î¿äÄêÇ¯Êð£±²¯±ß¡£´ûº§¡£