¼¢²ì³Ø±à¤Î£×¥¨¡¼¥¹ÅÚÅÄµÁµ®¤ÈÈ¼ÅÄÁóÀ¸¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä²÷Åê¤Ç¡Ö»Õ¾¢¡×ÅÚÅÄ¤Î·»¡¦Íªµ®¤Ë²¸ÊÖ¤·¤À
¡¡£×£Å£Ó£ÔÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡¢Âè£¹£¸²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê£³·î£±£¹Æü³«Ëë¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ò¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¡¡¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿ï»þ¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Âè£±²ó¤Ï¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¼¢²ì³Ø±à¡¦ÅÚÅÄµÁµ®¤ÈÈ¼ÅÄ¡Ê¤Ð¤ó¤À¡ËÁóÀ¸¤ÎÎ¾Åê¼ê¡Ê¤È¤â¤Ë£²Ç¯¡Ë¡£¤½¤í¤Ã¤ÆÅÚÅÄ¤Î·»¡¦Íªµ®Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¡È»°³Ñ´Ø·¸¡É¤ÎÎ¾ÎØ¤¬¡¢Æ´¤ì¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡·»¤ÈÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÌ´ÉñÂæ¤òÁ°¤Ë¡¢¼¢²ì³Ø±à¤Îº¸¤Î¥¨¡¼¥¹ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó°Ê¾å¤ÎÅêµå¤ò¡×¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££±³ØÇ¯¾å¤ÇÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÍªµ®Åê¼ê¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë£²ÅÙ½Ð¾ì¡££¸¶¯Æþ¤ê¤·¤¿£²£´Ç¯²Æ¤Ï£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ºò½Õ¤â¹¥Åê¤·¤¿¡£²¼µéÀ¸»þ¤«¤é³èÌö¤·¤¿»Ñ¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿Äï¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥½¥ó¡£¡ÖÆ±¤¸µå¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë±ó¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ä¡×¡££±Ç¯Á°¤ÎÀÀ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£´£µ¥¥í±¦ÏÓ¤Î·»¤È¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë£±£³£¶¥¥íº¸ÏÓ¡£Êâ¤ß¤â¡¢Æþ³ØÁ°¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤¿·»¤È¿¿µÕ¤À¡£Ãæ³Ø£±Ç¯¤Ç¿ÈÄ¹£±£·£°¥»¥ó¥Á¤ËÃ£¤·¤¿·»¤è¤êÀ®Ä¹´ü¤¬ÃÙ¤¯¡¢Ãæ³Ø£²Ç¯²Æ¤Ç£±£¶£°¥»¥ó¥ÁÁ°È¾¡£¤è¤¦¤ä¤¯¿¤Ó¤¿£³Ç¯¤ÎµåÂ®¤â£±£²£°¥¥íÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¡£¶¯¹ë¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ÏÌµÍý¤À¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¤¢¤é¤¬¤¤¡¢Æ±¤¸Æ»¤Ø¡£·»¤¬ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤Ë½õ¸À¤òµá¤á¡¢Æþ³ØÁ°¤«¤éÌÔÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤À¡£ºò½©¤Ï¹ø¤Î¤±¤¬¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶áµ¦Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¤Î¶á¹¾Àï¤Ç£±¼ºÅÀ´°Åê¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë²÷Åê¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤ÎÉÔÄ´»þ¤Ë¡¢È¼ÅÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£Á°¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºÇÂ®£±£³£¸¥¥í±¦ÏÓ¡£¶áµ¦Âç²ñ£±²óÀï¡ÊÂÐ²µ·±¡Ë¤Î£²¼ºÅÀ´°Åê¤Ê¤É¡¢»³¸ýÃ£Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤â¡Ö¤¦¤Á¤ÎµßÀ¤¼ç¡£½©¤ÏÈ¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï³°Ìî¤¬¼çÀï¾ì¡£¡Ö¼«¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åê¼ê¤ò»Ö´ê¤·¤ÆÆþÉô¤·¤¿ÃË¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×¤È¡¢²óÁÛ¤¹¤ëÈ¼ÅÄ¤Î»Õ¾¢¤âÅÚÅÄ·»¤À¡££±Ç¯Åß¤Ë¡Ö°ì¤«¤éÁ´¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È·ãÊÑ¤·¤¿¡£ÎÀ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¼«¼çÎý½¬¡£·»Äï°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤âÅÚÅÄ¡ÊÄï¡Ë¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤â¡Ö½©¤ÏÈ¼ÅÄ¤ËÍê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢°ÕÃÏ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¤È¤â¤ËÃæ³Ø»þÂå¤Ï¹µ¤¨Åê¼ê¡£Æ±¤¸ÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢¹â¹»¤Ç¿Ê²½¤·¤¿Î¾ÎØ¤¬¼¢²ì³Ø±à¤ÎÅÁÅý¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡Íý¡Ë
¡¡¢¡ÅÚÅÄ¡¡µÁµ®¡Ê¤Ä¤Á¤À¡¦¤è¤·¤¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£¸·î£±£°Æü¡¢ÀÐÀî¡¦¶âÂô»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£·ºÐ¡£Éú¸«Âæ¾®£²Ç¯¤«¤éÆð¼°¤ÎÉú¸«Âæ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¹âÈøÂæÃæ¤Ç¤ÏÇò»³¥·¥Ë¥¢¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡£¹â¹»¤Ç¤Ï£²Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢£²Ç¯½©¤ÏÇØÈÖ¹æ£±¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡¢£¶£¹¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£
¡¡¢¡È¼ÅÄ¡¡ÁóÀ¸¡Ê¤Ð¤ó¤À¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£±£²·î£±£±Æü¡¢¼¢²ì¡¦Ìî½§»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£·ºÐ¡£µÀ²¦¾®£´Ç¯¤«¤éÆð¼°¤Î¶á¹¾ÉÙ»Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ìî½§ËÌÃæ»þÂå¤ÏÁðÄÅ¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹â¹»¤Ç¤Ï£²Ç¯½Õ¤Ë½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢²Æ¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¡££±£·£¶¥»¥ó¥Á¡¢£·£¶¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£