¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡Û¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤òÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢¡Âè£´£³²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£²·î£²£²Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤Î£Ç£±¡¢Âè£´£³²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¤Ï£²£²Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ê¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë¤¬»Ë¾å£³Æ¬ÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½é¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢È¯ÇÏÆñ¤ò¹îÉþ¡£Àè¤ËÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ò³°¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ëº¹¤·ÀÚ¤êº®Àï¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤Ï¼¯ÌÓ¤ÎÇÏÂÎ¤òÍ¼Æü¤Ëµ±¤«¤»¡¢Æ²¡¹¤È¥¦¥£¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤·¤¿¡£»Ë¾å£³Æ¬ÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆÃ£À®¡£¤Þ¤µ¤·¤¯£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë²¿ÅÙ¤â¼ê¤ò¾å¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡ÖÁ°²ó¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼ÀèÀ¸¡ÊÄ´¶µ»Õ¡Ë¤«¤é¤â¼«¿®¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿¿Ø±Ä¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊâÌÜ¤Ç¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤¿¡£ÉÔ°Â¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢Æ»Ãæ¤Ï£±£°ÈÖ¼êÉÕ¶á¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¯±¿¤Ó¡¢¤¢¤È¤ÏÄ¾Àþ¤ÇËöµÓ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¾å¤¬¤êºÇÂ®£³£µÉÃ£²¤Î·è¤á¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥È¤¬³«¤¤¤¿»þ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥í¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°È¾å¤ÏÂç¤¤Ê¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤¤¿¤ÞÇÕ¡Ê£±£±Ãå¡Ë¡¢ÉðÂ¢Ìî£Ó¡Ê£²Ãå¡Ë¤Î¶á£²Áö¤ÇÃ×Ì¿Åª¤ÊÂç½ÐÃÙ¤ì¡£Á°Áö¸å¤ËÈ¯ÁöÄ´¶µºÆ¿³ºº¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÚÂ¼Ä´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÁ°Áö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¼¡¤ÏÆ»¶ñ¤òÃå¤±¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤Ï¥²¡¼¥ÈÆâ¤ÇÁ´Á³Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£³Ð¸ç¤ÎºÓÇÛ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥É¥Ð¥¤¤Î¥´¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥Þ¥¤¥ë¡¦£Ç£²¡Ê£³·î£²£¸Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÏ¼ç¤ÎµÈÅÄ¾¡¸Ê»á¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤°Å°Ç¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢´õË¾¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊºäËÜ¡¡Ã£ÍÎ¡Ë
¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¡Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡¢Êì¥«¥é¥Õ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡ÊÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¡£Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé±¹¼Ë½êÂ°¤Î²´£¶ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¡¦¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ¸»º¡£ÄÌ»»£±£´Àï£¸¾¡¡Ê¤¦¤ÁÃÏÊý£³Àï£°¾¡¡Ë¡£Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£´²¯£²£¶£µ£´Ëü£µ£°£°£°±ß¡£¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¤Ïº¬´ß£Ó¡¦£Ç£³¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡Ê¤È¤â¤Ë£²£µÇ¯¡Ë¡£ÇÏ¼ç¤ÏµÈÅÄ¾¡¸Ê»á¡£