¡¡¡ÈÌçÊÌ£²À¤¡É¤¬´ØÅì¤ÎÌ¾Ìç¤«¤éÀ»ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æü¹âÌçÊÌÃæ¤ÎºÇÂ®£±£³£¸¥¥íº¸ÏÓ¡¦ÃÝÆâ¼ùÀ¸Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ë¹ç³Ê¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿ÀµÜ¤òÊ¨¤«¤»¤¿²øÊªº¸ÏÓ¤Ï¡¢ÇÏ»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÃÏ¸µ¤òÎ¹Î©¤Á¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¡¢²£ÉÍ¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢·Ä±þ¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¶¯¹ë¹»¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿ÃÝÆâ¡£½Ï¹Í¤ÎËö¤ËÆ±¤¸Æ»»º»Ò¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ£±°Ì¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿·òÂç¹âºê¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¡¢¡ÖÀßÈ÷¡¢´Ä¶¡¢»ØÆ³¼Ô¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ²¼¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤òÁ´¹ñ¤Ë¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£²Ç¯¤Î£Î£Ð£Â£±£²µåÃÄ¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£¾®³Ø£¶Ç¯»þÅÀ¤Ç£±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¤ÈÂç¿Í´éÉé¤±¤ÎÂÎ³Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ê¤¬¤éºÇÂ®£±£³£°¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£½éÀï¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥¸¥å¥Ë¥¢Àï¤Ç¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤âÃ£À®¡£Æ±Ç¯Âå¤ÎÍË¾³ô¤¬½¸·ë¤¹¤ëÉñÂæ¤Ç¾×·â¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¿Ê³Ø¸å¤Ï¡¢¹Å¼°µå¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æð¼°¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¸ª¡¢Éª¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ¤¬Æ±¤¸¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤ëºå¿À¡¦ÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤ß¡¢ºòÇ¯¤ÎÃæÂÎÏ¢¤Ç¤ÏÁ´Æ»¥Ù¥¹¥È£¸Æþ¤ê¡£ºÇÂ®¤Ï£±£³£¸¥¥í¤Þ¤Ç¿¤Ó¡¢Æ»Æâ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ë¤Ï¡¢£Õ£±£µÆüËÜÂåÉ½¤ÇÆ±¤¸ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¾å¸¶Í¥ÇÏÅê¼ê¡ÊÆÑ¾®ËÒ¥·¥Ë¥¢¡Ë¤éÁ´¹ñ¤Î°ïºà¤¬Æþ³ØÍ½Äê¡££´·î¤«¤é·ã¤·¤¤¥¨¡¼¥¹Áè¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾ÇÏ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ»ºÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Æü¹â¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÇÅê¤²¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£Æü¹â¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë½ÐÍè¤¿¤é¡×¡£Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÌçÊÌ¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¥°¥é¥Ö¤òÎÀ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¹â¹»ÌîµåÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¡ÊÅç»³¡¡ÃÎË¼¡Ë
¡¡¢¡ÃÝÆâ¡¡¼ùÀ¸¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡¦¤¿¤Ä¤¡Ë£²£°£±£°Ç¯£´·î£·Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Æü¹âÄ®À¸¤Þ¤ì¡££±£µºÐ¡£ÌçÊÌ¾®£±Ç¯¤«¤é£Ê£Â£ÃÆü¹â¥Ö¥ì¥¤¥ô¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡££²£²Ç¯£Î£Ð£Â¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î³«ËëÀï¤Ç¤ÏÌµ»Íµå¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¡£ÌçÊÌÃæ¤Ç¤ÏÏ¢¹ç¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¸¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈÄï¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ïºå¿À¡¦ÌçÊÌ·¼¿Í¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡£