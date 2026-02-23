ブルージェイズの岡本和真内野手が２２日（日本時間２３日）、敵地レッドソックス戦のオープン戦遠征メンバーから外れ、キャンプ地のフロリダ州ダンイーデンの室内ケージで早出打撃＆守備練習を行った。ライブＢＰでは、中継ぎ左腕リトルと対戦し、２打数２三振だった。

オープン戦デビューから一夜明けたこの日も、岡本は早朝の室内ケージに現れた。マウンドから約２メートル手前にマシンを設置。球速の設置は８０マイル（１２９キロ）。早い始動でバットを振り込んだ。緩いマシンの球でも、最高打球速度は１０９マイル（１７５キロ）をマーク。見守ったポプキンス打撃コーチは「リラックスした感じで、凄く振れていた。今は、振り込んで打撃をつくりあげていく段階。きょうの内容はとても良かった」と満足そうだ。

前日のオープン戦初戦で２打席に立ち、２つの内野ゴロに倒れた岡本。ボールの見極めについては「悪くなかった」とうなずいた一方、球をとらえるという部分では「これから、いっぱいボールを見ていかないといけない。振って、振って合わせていかないと」と意欲的に語っていた。

この日の遠征先は約２００キロ離れており、ほとんどの主力が居残りで調整。岡本は「日本の時もそうですけど、やっぱり初戦の後って結構、疲労が来るんで。今日はそうですね。さすがに」と、体の張りを認めつつも、「自分の目指している動きをやっている。きょうは自分でやりたいことがあったので。それが出来たのでいい１日になった」と充実感をにじませた。