¡ØÁ´ÎÏºä¡Ù»Ë¾å½é¤Î¡È¶å½£¥í¥±¡É¡¡ÂçÊ¬¤æ¤«¤ê¤Î½÷À¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬ºä¤òÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡Ú¥é¥ó¥Ê¡¼¾Ò²ð¤¢¤ê¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÁ´ÎÏºä¡Ù¡Ê¿¼Ìë1¡§20¡Á1¡§26¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î¶å½£¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÂçÊ¬ÊÓ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆó²¦ºÂÎò»Ë¤ÎÆ»¡×¤òÁö¤ë¥®¥ã¥ëÂç¿Ã¤éÁö¼Ô°ìÍ÷
¡¡2005Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢ºòÇ¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Á´ÎÏºä¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¿ô¤¢¤ëºäÆ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤Ò¤¿¤¹¤éÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ß¥ËÈÖÁÈ¡£ÇÐÍ¥¡¦¿á±ÛËþ¤Î¡Ö¤³¤Îºä¤â¤Þ¤¿¡¢¼Â¤ËÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëºä¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºä¤È¿Í´Ö¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ØÁ´ÎÏºä¡Ù¤¬º£²ó¡¢¤Ä¤¤¤ËËÜ½£¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢½é¤á¤Æ¶å½£¡¦ÂçÊ¬¸©¤Ç¤Î¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¸»Àô¿ô¤ÈÍ¯½ÐÎÌ¤ò¸Ø¤ë¡È¤ª¤ó¤»¤ó¸©¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÊ¬¸©¡£²áµî¤Ë¤Ï³¤³°¡¦¥Þ¥ë¥¿Åç¤Ç¤Î¥í¥±·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç´ØÅì·÷¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÊ¬¤æ¤«¤ê¤Î½÷À¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëºä¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡ÖÂçÊ¬ÊÓ¡×¤Ï¡¢2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤«¤é26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î4Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½éÆü¤È¤Ê¤ë23Æü¤Ï¡¢µÏÃÛ»Ô¤Î¡Ö¿Ý²°¤Îºä¡×¡£ºä¤Î²¼¤Ë¿Ý²°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤³¤Îºä¤Ï¡¢ÅÚÊ½¤ÈÀÐ³À¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Èþ¤·¤¤ÀÐ¾ö¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÏ±ÛÍ§Íü¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡24Æü¤Ï¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Î¡Ö¤¤¤Ç¤æºä¡×¡£ÊÌÉÜÈ¬Åò¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¦Å´ÎØ²¹Àô¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²¹Àô³¹¤ÎÉ÷¾ð¤ÈÄ¹¤¯Â³¤¯ÀÐ¾ö¤¬°õ¾ÝÅª¤Êºä¤À¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢ÊÌÉÜ»Ô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¹ÊóÀëÅÁÉôÄ¹¤ÎÈª»³ÃÎÈþ¤µ¤ó¡£
¡¡25Æü¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¡ÖÂçÊ¬¾åÌîµÖ¹â¹»¤Ø¾å¤ëºä¡×¡£JRÂçÊ¬±Ø¤«¤é¸©ÆâÍ¿ô¤ÎÌ¾Ìç¿Ê³Ø¹»¡¦ÂçÊ¬¾åÌîµÖ¹â¹»¤Ø¤ÈÂ³¤¯ÄÌ³ØÏ©¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½éÆü¤ËÂ³¤ÇÏ±ÛÍ§Íü¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë26Æü¤Ï¡¢±±µÏ»Ô¤Î¡ÖÆó²¦ºÂÎò»Ë¤ÎÆ»¡×¡£¹¾¸Í»þÂå¤Î¾ë²¼Ä®¤ÎÌÌ±Æ¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ê¡¢ÇòÊÉ¤ÎÅÚÂ¢¤äÉð²È²°ÉßÀ×¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾ð·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏÂçÊ¬¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥®¥ã¥ëÂç¿Ã¤¬Ì³¤á¤ë¡£
