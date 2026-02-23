ミラノ・コルティナオリンピック™、フリースタイルスキー・男子スキークロス決勝（日本時間21日）で、日本勢初の決勝進出を果たした古野慧（26、U-NEXTホールディングス）が大健闘も3位と0.08秒差の4位。悲願のメダルにあと一歩届かなかったが、最後まで力を振り絞った。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新

メダルまでわずか“0.08秒”。ゴール直後、古野は悔しさをにじませた。「最後、メダルに手が届くところまで初めてきたが、逃してしまって悔しい気持ちでいっぱい」。体調は万全だったというだけに「取りきれなかったのが本当に悔しい」と唇をかんだ。





4年前の北京オリンピックでは、スタートからわずか3秒で転倒する悪夢を経験し26位。そこから這い上がり、今大会ではタイムトライアルから決勝まで1日5本のレースを戦い抜いた。最初のタイムトライアルでは全体の2位。順調に勝ち上がって準決勝を突破し、日本勢初のメダルへ期待を抱かせる滑りを見せたが、最後はわずかな差に泣いた。それでも世界の強豪に迫る滑りをみせ、男女を通じて日本勢過去最高の4位。激闘を終えたばかりの古野について、コーチの兄・哲也さんは「疲労困憊で食事が喉を通らずにすぐに寝ていた」と試合後の様子を明かした。驚くことに休む間もなく、現地25日からセルビアで開催されるワールドカップ（W杯）に、ともに五輪を戦った小林竜登（30、森川建設）とともに出場予定という超ハードスケジュール。メダルまであと0.08秒、その差を埋める戦いが、早くも始まった。■古野慧（26） 新潟県長岡市出身。関根学園〜慶大法学部政治学科。小学4年でスキークロスに出会い、22年北京五輪に出場（26位）。23年世界選手権9位。BMXもこなす（11年UCIBMX世界選手権・12歳以下の部で7位）