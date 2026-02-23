ミラノ・コルティナオリンピック™の閉会式が始まっています。17日間にわたって熱戦が繰り広げられた大会が幕を下ろします。

記者

「オリンピックの閉会式は、世界遺産になっている古代ローマ時代の円形闘技場で行われます」

ミラノ・コルティナオリンピックの閉会式は、イタリア北部のベローナで日本時間の午前4時半から始まりました。

今大会で日本が獲得したメダルは、冬季オリンピックとしては過去最多となる24個、金メダルも5個と最多だった長野オリンピックに並びました。

閉会式では、フィギュアスケートで銀メダルを獲得した坂本花織選手らが日本の旗手を務めました。

史上初めて、ミラノとコルティナの2か所に灯された聖火は、次の2030年の開催国フランスに引き継がれます。

閉会式を訪れたフランス人

「24年のパリ大会と同じくらい素晴らしい大会になることを期待しています」

「近くに住んでいるので、現地に見にいきたいです。本当に楽しみですが、4年間の辛抱ですね」

来月6日からはパラリンピックが始まり、再び、熱戦が繰り広げられます。