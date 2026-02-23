◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日 閉会式（2026年2月22日 ベローナ五輪アリーナ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪を締めくくる閉会式が22日（日本時間23日未明）、ミラノから約140キロ東のベローナで始まった。ベローナはシェークスピア「ロミオとジュリエット」の舞台として知られ、会場は古代ローマ時代の円形闘技場「ベローナアリーナ」。世界遺産での式典開催は五輪史上初となった。

各国選手らが入場後、会場では表彰式が行われた。この日行われたノルディックスキー距離女子50キロクラシカルで金メダルを獲得したエバ・アンデション（スウェーデン）のウエアが注目を集めた。

スウェーデン選手団のウエアはユニクロで、青のアウターの右胸にはおなじみの赤いロゴが輝いていた。ユニクロは2019年に同国とパートナーシップ契約を締結しており、公式ウエアを手掛けるのは夏季五輪を含めて4大会連続。

視聴者からは「ユニクロが金メダル」「金メダルの選手ユニクロ」「スウェーデンの選手の服ユニクロなのね」「スウェーデンの勝利はユニクロおめでとう！という気持ちになる」「ユニクロの宣伝効果w」などの声が上がっていた。