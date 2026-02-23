¡Ö³µÍ×Ä´ºº¡×°Ü¹Ô¤ÎÀ§ÈóÁèÅÀ¡¡¿À·ÃÆâÂ¼Ä¹Áªµó¡¡¸½¿¦¤Î¹â¶¶¾»¹¬¤µ¤ó¤¬7Áª¡¡ÅêÉ¼Î¨ 87.85%
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö³Ë¤Î¤´¤ß¡×¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ìÁªÄê¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö³µÍ×Ä´ºº¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÎÀ§Èó¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»¿À·ÃÆâÂ¼Ä¹Áªµó¤Ç¡¢¸½¿¦¤Î¹â¶¶¾»¹¬¤µ¤ó¤¬7Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¿À·ÃÆâÂ¼Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î¹â¶¶¾»¹¬¤µ¤ó¤¬507É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢7Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â¶¶¾»¹¬¤µ¤ó¡Ë¡ÖºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤ÎÉ¬Í×À¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤É¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¿À·ÃÆâÂ¼¤Ç¤Ï¹â¥ì¥Ù¥ëÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö³Ë¤Î¤´¤ß¡×¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ìÁªÄê¤Ë¸þ¤±Âè1ÃÊ³¬¤Î¡ÖÊ¸¸¥Ä´ºº¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö³µÍ×Ä´ºº¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÎÀ§Èó¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼Î¨¤Ï87.85%¡ó¤ÇÁ°²ó¤è¤ê1.39¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£