¡Ö¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ª¡×ºäËÜ²Ö¿¥¤Î¡È¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡É¤ËÀ¤³¦¤¬È¿¶Á¡¡¸ÞÎØ¸ø¼°SNS¤âÀËÊÌ¡ÖÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
ºäËÜ¤Ï¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¤ÎÉ¹¾å¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥ê¥ó¥¯¤Î¾å¤Ç°µ´¬¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡£Ãæ¤Ç¤âÆüËÜ½÷»Ò¥¨¡¼¥¹¤Î¸ÞÎØ¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´°÷¤¬¸ÞÎØ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡ÄºäËÜ²Ö¿¥¤¬¼«»£¤ê¤·¤¿1Ëç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤À¡£¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢ÃÄÂÎÀï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤È¤â¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¸ÞÎØ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç³ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ò²ÚÎï¤Ê±éµ»¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó½ªÎ»¸å¡¢¸ÞÎØ¸ø¼°X¤Ï¡¢±éµ»Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÎø¤·¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡¢¥µ¥«¥â¥È¡¦¥«¥ª¥ê¡ª¡×¤ÈÀËÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÎÞ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿´éÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ª¡×¡ÖÈà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼ä¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤Ç¸ÞÎØ¤Î¥ê¥ó¥¯¤òµî¤ëºäËÜ¡£¤½¤Îµ±¤¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]