¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡½¥«¥Ö¥¹¡Ê£²£²Æü¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡á¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢½é²óÀèÆ¬¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡À¿Ìé¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¥Á¡¼¥à½éÀï¤À¤Ã¤¿£²£°Æü¡ÊÆ±£²£±Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½é²ó¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ëº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÂÇÀÊ¤Ç½éËÜÎÝÂÇ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡£±Æü¤ÎµÙÍÜÆü¤ò¶´¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï£²»î¹çÌÜ¡£½é²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿À¿Ìé¡£¤À¤¬¡¢ÆóÎÝ¤òÁÀ¤¦¤â¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÁö¼Ô£²¿Í¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢£±¿Í¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áö¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ëÄÁ¤·¤¤»°½Å»¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¡ÊÆ±£²£±Æü¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ·ë²Ì¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£Æü¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£À¿Ìé¤Ï£²£³Æü¡ÊÆ±£²£´Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¤òÎ¥¤ì¤Æµ¢¹ñ¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£¤¢¤È¿ôÆüÊÆ¹ñ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»þº¹¥Ü¥±ÂÐºö¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áá¤á¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£