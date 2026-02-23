¡ÚÅé¤à¡ÛLUNA SEA¿¿Ìð¤µ¤ó¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¤Î±ï¡Ö¥É¥é¥à¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×À¼¤«¤±¤é¤ì»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉLUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬È¯É½¤·¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¿¿Ìð¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¼ñÌ£¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¥×¥í¤¬¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥×¥í¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥×¥í¤Ï08Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¦¥É¥Í¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¼Èõ¸ý½¡¹§¤µ¤ó¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µ¼Ô¤¬¸µ¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤»¤¤¤«¡¢½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¥É¥é¥à¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¿¿Ìð¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤«¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï20Ç¯2·î¡¢ËÜ»æ¤Î´ë²è»æÌÌ¡ÖÆüÍËÆü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
LUNA SEA·ëÀ®30¼þÇ¯¤Ç¡¢RYUICHI¡Ê55¡Ë¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤âÂç¤Î¥´¥ë¥Õ¹¥¤¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î·ë²Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó3¿Í¤Ç·ÈÂÓ¤Ç¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉÂµ¤¤ÎÈ¯É½¡£ºòÇ¯9·î¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¿ÁÌî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¤ê¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾Ë´¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ÜÆ°¤Ï¼Ö°Ø»Ò¡¢Î©¤ÄºÝ¤Ë¤Ï¤Ä¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¾¯¡¹Áé¤»¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Þ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤ï¤»¤¿¡£
¿¿Ìð¤µ¤ó¼«¿È¡¢¡ÖÉ¬¤ºÉüµ¢¤¹¤ë¡£¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤ÄÆü¤ÏÉ¬¤ºÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥È¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥É¥é¥à¤¬LUNA SEA¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£³Ú¶Ê¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ½Ð¤·¤ã¤Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤À¤¬¡¢½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï½Ð¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥É¥é¥à¥½¥í¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤¿¤ë¤ä¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¼¶þ»Ø¤À¤Èµ¼Ô¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¸Ç¤¿¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥¤»¤ë¥É¥é¥à¡£¤½¤ì¤¬¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¿¿¹üÄº¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¥í¥Ã¥¯³¦¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ïºà¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¡¢Áá¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£¤Ç¤â¸þ¤³¤¦¤Ç¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÈè¤ì¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û