¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÃæÆü£°¡½£³µð¿Í¡Ê£²£²Æü¡¦ËÌÃ«¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢º£µ¨½é¼ÂÀï¤È¤Ê¤ëÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Ë£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢£²²ó¤ò¤ï¤º¤«£±£¶µå¤Ç´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ø¡¢½é¼ÂÀï¤«¤é½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÁ´¤Æ½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡££²¡½£°¤Î£³²ó¤«¤é³ÚÅ·»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÂ§ËÜ¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ºÇÂ®£±£´£¶¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿Ä¾µå¤ÇÅÄÃæ¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯Åê¤²¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤¤Ã¤·¤ã¤ó¡ÊÊá¼ê¡¦´ßÅÄ¡Ë¤È¤â¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ø¿¿¤Ã¤¹¤°ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¼õ¤±¤Æ¤ëÊá¼ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£À©µå¤â¡¢Êá¼ê¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖµîÇ¯¤Îº£º¢¤È¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ£±£±¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¤è¤ê¶¯¤µ¤â¡¢°ÂÄê´¶¤âÁý¤·¤¿»Ñ¤ÇÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë
ËÙÆâ¹±É×£Ð£ï£é£î£ô
¡¡¥Þ¡¼·¯¤Ë¤ÏÂÎÄ´¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Í¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£µ¤³Ú¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤è¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËÊÑ²½µå¼çÂÎ¤ÎÅêµå¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤½¤¦ÂÇ¼Ô¤âÂÇ¤Æ¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÊÑ²½µå¤ÇÂÇ¼Ô¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤¿¤³¤í¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¤½¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ£µ²ó¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡¦ËÙÆâ¡¡¹±É×¡Ë