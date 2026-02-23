·ª»³±Ñ¼ù»á¡¡ÂçÃ«¤Î¡ÈWBCËÜÅö¤ËÅê¤²¤Ê¤¤¤Î¤«ÌäÂê¡É¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡Ö¤É¤¦»ß¤á¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×
¡¡23Ç¯¤ÎWBC¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿Á°´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Èº£¥¥ã¥ó¥×½é¤È¤Ê¤ë²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿·ª»³»á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈËÜÅö¤ËWBC¤ÇÅê¤²¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ÊÈ½ÃÇ¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èà¤¬ºÇ¸å¤Ë¡È¹Ô¤¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤¦¤Ï¤º¡£¥ë¡¼¥ë¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤â¤·ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤È¸þ¤³¤¦¡ÊÂçÃ«¡Ë¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤ËÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¾¡¼ê¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡£¤É¤¦»ß¤á¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤ÎÄ´À°¤ò½ª¤¨¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçÃ«¼«¿È¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÁ°²ó23Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC)¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·è¾¡¤¬ÆüËÜÂÐÊÆ¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢9²ó¤ËÅÐÈÄ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡ÖÅê¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤Æ»Ö´ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¡ÖºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¸ò¤ï¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÌóÂ«¤È¤·¤ÆÂÇ¼ÔÀìÇ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤ÎÂçÃ«¡£Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤ÇÂçÃ«¤¬ÆóÅáÎ®¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Î°Â¿´´¶¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÅö»þ¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë·ª»³»á¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡È²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¡¢Áö¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤¬¤¢¤ÎÂç²ñ¡Ê23Ç¯WBC¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤À¡£¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤À¤±¤Ç¤âÆüËÜ¤òÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£