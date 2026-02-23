DeNA¡¦»³ºê¡¡¼é¸î¿ÀºÆÃ¥¼è¤Ø´°àúÄù¤á¡ª¡ÖÆÃÊÌ¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×9²ó¤ËÅÐ¾ì¡¢1²óÎíÉõ
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡DeNA2¡½2³ÚÅ·¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡µ¹ÌîÏÑ¡Ë
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2¡½2¤Î9²ó¡£DeNA¤Î7ÈÖ¼ê¤ÇÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿»³ºê¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤ÈµÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö¥ä¥¹¥¢¥¥³¡¼¥ë¡õ¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤¤¤¨¤É9²ó¤ËÅê¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£¥¥ã¥ó¥×½é¼ÂÀï¤Ï¸ø¼°Àï¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®Åê¤Ç1²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢Éü³è¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡1»à¤«¤éÍ··â¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦À®À¥¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤Î°Á÷µå¤Ç°ìÎÝ¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¡ÖÄ´»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡£¾®¶¿¤òÆó¥´¥í¡¢½¡»³¤òº¸Èô¤È¤¤¤º¤ì¤âÄ¾µå¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï146¥¥í¡£º¸Â¤ÎÆ§¤ß½Ð¤¹°ÌÃÖ¤òÈùÄ´À°¤·¤¿¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¤ò¿¼¤á¡Ö9²ó¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£²¿¤È¤«ÊÖ¤êºé¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë