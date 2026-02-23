¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¥ì¥Êー¥É¤òÀä»¿¡ÖºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¡×¡ÖÈà¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸ì¤ì¤ë¡×
¡¡2·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÏËÜµòÃÏ¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤ÈÂÐÀï¡£Î¾¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ö¥ìー¥¯¸å½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢125－122¤Ç¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬38ÆÀÅÀ11¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤¬29ÆÀÅÀ¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬13ÆÀÅÀ11¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ï¡¢¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¤¬Ìó31Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ç31ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨57.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê19ËÜÃæ11ËÜÀ®¸ù¡Ë¤È¹â¤¤ÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Êー¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç»Ä¤êÌó5Ê¬¤ÇÂ¼ó¤Î°ãÏÂ´¶¤Ë¤è¤ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤ÎÄ´»Ò¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Êー¥É¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥ï¥¤¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ºÇ¹â¤À¤è¡£»Ë¾åºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£¥±¥¬¤Î¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Èà¤ÏËè²ó¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÉü³è¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¡£¤³¤³¿ô¥ö·î¤Î¥×¥ìー¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Èà¤¬º£¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¤Ïº£¥·ー¥º¥ó42»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ32.8Ê¬´Ö¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç27.8ÆÀÅÀ6.4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.7¥¢¥·¥¹¥È2.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¡Ê22Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¡£16Æü¤ÎNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡Ø¥Áー¥à¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡Ù¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¶¦Æ®¤·¡¢¡Ø¥Áー¥à¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï12Ê¬´Ö¤Ç31ÆÀÅÀ¤ò»Ä¤·¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ë13ËÜÃæ11ËÜÀ®¸ù¡Ê¤¦¤Á3¥Ý¥¤¥ó¥È7ËÜÃæ6ËÜÀ®¸ù¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Êー¥É¤òÀä»¿¤·¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥Êー¥É¤È¶¦¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ì¥Êー¥É¤ÏÅö½é¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¿¤á¥Áー¥àUSA¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤Ç¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£31ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·è¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¡£Èà¤Î¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸ì¤ì¤ë¤è¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤È¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¤È2014Ç¯¤ÎNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÂÐ·è¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¥ì¥Êー¥É¡£º£¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç´öÅÙ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¥ì¥Êー¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¡£º£¸å¤â2¿Í¤ÎÂÐ·è¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£