アーセナルが圧巻の4発でノースロンドンダービー5連勝!敗れたトッテナムはトゥドール新監督の初陣を勝利で飾れず…
[2.22 プレミアリーグ第27節 トッテナム 1-4 アーセナル]
プレミアリーグは22日、各地で第27節を開催。トッテナムとアーセナルの199回目となったノースロンドンダービーは1-4でアーセナルが快勝した。
2026年に入り、未だプレミアでの勝利がなく、16位と低迷中のスパーズ。トーマス・フランク監督が解任となり、新監督にイゴール・トゥドール氏を招聘。このビッグマッチが初陣となる。一方の首位アーセナルもリーグ戦2試合連続ドローゲームが続いており、足踏み中。どちらにとっても勝ち点3が必須となる白熱のダービーが幕を開ける。
前半4分のアウェイアーセナル。右サイドでFWブカヨ・サカが時間を作り、オーバーラップしたDFユリエン・ティンバーがクロス。中で待ち構えていたのはFWビクトル・ギェケレシュ。ドンピシャヘッドで合わせるもDFラドゥ・ドラグーシンがシュートコースに入り、ブロック。
立て続けに前半7分、DFピエロ・インカピエからのボールを受けたギェケレシュがカットインから右足一閃。シュートはわずかに枠を外れるも、得点の可能性を匂わせる。
さらに前半17分、サカのコーナーキックからファーサイドのギェケレシュが折り返し、DFウィリアン・サリバがヘディングで合わせる。これも枠には飛ばずもデザインされたセットプレーを見せつける。
そして迎えた前半32分。ティンバーが右サイドの裏に通し、サカが仕掛ける。一度はMFパぺ・マタル・サールに取られかけるも深い位置まで侵入し、折り返す。このボールにMFエベレチ・エゼがワントラップからハーフボレーでテクニカルなフィニッシュ。ついに均衡を破ったアーセナル。アウェイチームが先手を奪う。前回のスパーズ戦でハットトリックと大暴れしたエゼ。なんと19試合ぶりのゴール。さっそく相性の良さを発揮する。
しかし、その2分後の前半34分。自陣深い位置でのMFデクラン・ライスのドリブルをFWランダル・コロ・ムアニがかっさらい、そのままペナルティエリアに侵入。サリバの寄せを交わしながら、右足を振り抜き1-1。ホームのスパーズが電光石火の同点劇をみせる。トゥドール監督はコロ・ムアニのユベントス時代の恩師でもあり、先発起用に結果で応えた。
その後、何度かチャンスを作るアーセナルだったが、スパーズのトランジションが意識された守備に得点は奪えず前半終了。攻守がはっきり分かれるハイレベルなファーストハーフとなった。
後半開始2分、すぐにゲームが動く。ティンバーが中央に入れたボールがギェケレシュに収まるとシンプルに右足一閃。ストライカーらしいミドルシュートが突き刺さり、1-2。アーセナルが後半立ち上がり早々勝ち越しに成功する。
スパーズもすぐさま反撃。右サイドコーナキックの位置からMFコナー・ギャラガーがクロス。またもコロ・ムアニが合わせ、ネットを揺らすも、ファウルを取られ同点とはならず。
すると後半16分、高い位置でエゼがボールを奪うと縦に速い攻撃。ギェケレシュがワンタッチでエゼに落とすとそのままサカにスルーパス。ゴール前混戦になり、ボールは再びエゼの元へ。しっかり押し込み1-3。エゼはなんと今季のノースロンドンダービー5点目。持っている男にボールはこぼれてくる。
意地を見せるスパーズも後半39分。右サイドでMFジェド・スペンスが仕掛け、クロスまで持ち込み途中出場のFWリシャルリソンがヒールで合わせる。ボールはサリバに当たり、ゴールに吸い込まれそうになるもゴールライン上でGKダビド・ラヤが間一髪のセーブ。流れは渡さない。
迎えた後半アディショナルタイム4分。アーセナルは敵陣高い位置でボールを奪うと途中出場の3人、FWガブリエル・マルティネッリ、FWノニ・マドゥエケ、MFマルティン・ウーデゴーアと繋ぎ、最後はギェケレシュ。左手でMFアーチー・グレイをブロックしながら、右足を振り抜き1-4。ストライカーのとどめの一発で勝負あり。試合はそのまま終了し、アーセナルがノースロンドンダービー5連勝を飾った。
プレミアリーグは22日、各地で第27節を開催。トッテナムとアーセナルの199回目となったノースロンドンダービーは1-4でアーセナルが快勝した。
2026年に入り、未だプレミアでの勝利がなく、16位と低迷中のスパーズ。トーマス・フランク監督が解任となり、新監督にイゴール・トゥドール氏を招聘。このビッグマッチが初陣となる。一方の首位アーセナルもリーグ戦2試合連続ドローゲームが続いており、足踏み中。どちらにとっても勝ち点3が必須となる白熱のダービーが幕を開ける。
立て続けに前半7分、DFピエロ・インカピエからのボールを受けたギェケレシュがカットインから右足一閃。シュートはわずかに枠を外れるも、得点の可能性を匂わせる。
さらに前半17分、サカのコーナーキックからファーサイドのギェケレシュが折り返し、DFウィリアン・サリバがヘディングで合わせる。これも枠には飛ばずもデザインされたセットプレーを見せつける。
そして迎えた前半32分。ティンバーが右サイドの裏に通し、サカが仕掛ける。一度はMFパぺ・マタル・サールに取られかけるも深い位置まで侵入し、折り返す。このボールにMFエベレチ・エゼがワントラップからハーフボレーでテクニカルなフィニッシュ。ついに均衡を破ったアーセナル。アウェイチームが先手を奪う。前回のスパーズ戦でハットトリックと大暴れしたエゼ。なんと19試合ぶりのゴール。さっそく相性の良さを発揮する。
しかし、その2分後の前半34分。自陣深い位置でのMFデクラン・ライスのドリブルをFWランダル・コロ・ムアニがかっさらい、そのままペナルティエリアに侵入。サリバの寄せを交わしながら、右足を振り抜き1-1。ホームのスパーズが電光石火の同点劇をみせる。トゥドール監督はコロ・ムアニのユベントス時代の恩師でもあり、先発起用に結果で応えた。
その後、何度かチャンスを作るアーセナルだったが、スパーズのトランジションが意識された守備に得点は奪えず前半終了。攻守がはっきり分かれるハイレベルなファーストハーフとなった。
後半開始2分、すぐにゲームが動く。ティンバーが中央に入れたボールがギェケレシュに収まるとシンプルに右足一閃。ストライカーらしいミドルシュートが突き刺さり、1-2。アーセナルが後半立ち上がり早々勝ち越しに成功する。
スパーズもすぐさま反撃。右サイドコーナキックの位置からMFコナー・ギャラガーがクロス。またもコロ・ムアニが合わせ、ネットを揺らすも、ファウルを取られ同点とはならず。
すると後半16分、高い位置でエゼがボールを奪うと縦に速い攻撃。ギェケレシュがワンタッチでエゼに落とすとそのままサカにスルーパス。ゴール前混戦になり、ボールは再びエゼの元へ。しっかり押し込み1-3。エゼはなんと今季のノースロンドンダービー5点目。持っている男にボールはこぼれてくる。
意地を見せるスパーズも後半39分。右サイドでMFジェド・スペンスが仕掛け、クロスまで持ち込み途中出場のFWリシャルリソンがヒールで合わせる。ボールはサリバに当たり、ゴールに吸い込まれそうになるもゴールライン上でGKダビド・ラヤが間一髪のセーブ。流れは渡さない。
迎えた後半アディショナルタイム4分。アーセナルは敵陣高い位置でボールを奪うと途中出場の3人、FWガブリエル・マルティネッリ、FWノニ・マドゥエケ、MFマルティン・ウーデゴーアと繋ぎ、最後はギェケレシュ。左手でMFアーチー・グレイをブロックしながら、右足を振り抜き1-4。ストライカーのとどめの一発で勝負あり。試合はそのまま終了し、アーセナルがノースロンドンダービー5連勝を飾った。