¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙËÌÈø½ÅÀ¯¤«¤éÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤Î¶¶ËÜ½ß¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÉñÂæ¤¬Âè20½µ¤«¤é·§ËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£Åçº¬¸©¤Î¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¤ÎÂè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£¤³¤Î·§ËÜÊÔ¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦ºî»³¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤ÇËÌÈø½ÅÀ¯Ìò¤Î¹¥±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¶¶ËÜ½ß¤À¡£
»²¹Í¡§¶¶ËÜ½ß¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¡¡Ø·î¶Ë¥ª¥È¥³¥È¥â¥À¥Á¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë2019Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡´¨¤¬¤ê¤ÇÅß¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë·§ËÜ¤Î´¨¤µ¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°÷¼¼¤Çºî»³¤Ë¡Ö¥¹¥Èー¥Ö¡¡¥Ä¥±¥ë¡¡¥·¥Þ¥»¥ó¥«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤Èºî»³¤Ï¡Ö¤¢～¡¢¤Ç¤·¤¿¤é¤´¼«Ê¬¤Ç¡£¥Þ¥Ã¥Á¤Î¾ì½ê¡¢¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¡ÖYou know where the matches are, right?¡×¤È¥É¥é¥¤¤Ë¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÎ©¤Áµî¤ê¡¢¼è¤êÉÕ¤¯Åç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡µ¤Ê¬¤¬ÌÇÆþ¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Æ±Î½¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¥í¥Ðー¥È¤¬¸«¤«¤Í¤Æ·§ËÜ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö·§ËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸Å¤ÎÉ¤¤â¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¡£»û¤â¡¢²¿¤â¤«¤â¡Ä¡Ä¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉÔËþµ¤¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ºî»³¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þÂå¤ÏÊ¸ÌÀÊ¸²½¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¡£¤¢¤Ê¤¿Êý¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¾ÍÎ¿Í¤¬²æ¤¬¹»¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¡¢´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¾å¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈË¤«¤ÇÀ¾ÍÎ½ô¹ñ¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¶¯¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦ºî»³¡£¿¿µÕ¤Î»×ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âè96ÏÃ¤Îºî»³¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Î°Å¤¤É½¾ð¤È¤ÎÂÐÈæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî»³¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï°ì½ï¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¨¥êー¥È¡¢¥É¥é¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¹çÍý¼çµÁ¤Îºî»³¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤â¤Î¤Î¸«Êý¤¬°Û¤Ê¤êÁ´¤¯°Õ¸«¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤Æ±Î½¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¶¶ËÜ½ß¤Î±éµ»¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤µ¤¸²Ã¸º¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡¢ÌÌÇò¤¤Ìò¤É¤³¤í¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤ÎËÌÈø½ÅÀ¯¤Ï¡¢ºÍÇ½°î¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î³¨»Õ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Äï»Ò¤¿¤Á¤ËÊé¤ï¤ì¤ëÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£ÄÕ½Å¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ëÁ°¡¢¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤«¤éÈà¤ò»Ù¤¨¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Æ±»Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é½ÐÈÇ¤È¤Ê¤ë¡Ø°ìÌÜÀéËÜ¡Ù¤â¡¢¿ÈÀÁ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯À¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤Ø¤Îñ´ÊÌ¤È¤·¤ÆÂ£¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¶Ó³¨ËÜ¡¦Âç·¿ËÜ»°ºý¥»¥Ã¥È¤Î¡ØÀÄÏ°Èþ¿Í¹ç»Ñ¶À¡Ù¤â¡¢½ÅÀ¯¤¬ÄÕ½Å¤Î»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢ºÇ¹â¤Îµ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¤È¤¤ËÌµËÅ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÄÕ½Å¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤È¤·¤ÆÀË¤·¤ß¤Ê¤¯µ»½Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¡¢ÉâÀ¤³¨³¦¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ËÌÈø½ÅÀ¯¡£¤½¤Î²û¤Î¿¼¤µ¡¢¹¾¸Í¤Ã»Ò¤é¤·¤¤¿è¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÅ»¤¤Êý¤â²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¶¶ËÜ½ß¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤·¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Îºî»³¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¿´Ìö¤é¤»¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¶¶ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ïº£²ó¤Ç3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ø¤Á¤ê¤È¤Æ¤Á¤ó¡Ù¡Ê2007Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÏÂÅÄ´îÂåÈþ¡Ê´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¡Ë¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÄï¡¦ÏÂÅÄÀµÊ¿¤ò±é¤¸¡¢¡Ø¥¨ー¥ë¡Ù¡Ê2020Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ï±þ±çÃÄÄ¹¤Î¸æ±àÀ¸¿·Ç·½õ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¼«ºß¤Ë±é¤¸¡¢ÌòÊÁ¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2·î24Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ ´Å¤¯¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢ー¥Î¡×¤Î¿·CM¤Ç¼íÌî±Ñ¹§¤È¶¦±é¤·¡¢¶¶ËÜ½ß¤Ï¡È¥é¥Æº½Çù¡É¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼íÌî¤¬¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ～¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç±þ¤¨¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»¤¤CM¤À¤«¤é¤³¤½¶¶ËÜ¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡·Ú¤ä¤«¤ÇÉ½¾ð¤¬Ë¤«¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìò¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÁê¼ê¤Îµ±¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½ÅÊõ¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÌò¼Ô¤Î¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢NHK¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£º£²ó¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Îºî»³Ìò¤¬¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤É¤ó¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÉÔ¶¨ÏÂ²»¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢É¬¸«¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áÃÓÂôÆà¡¹¸«¡Ë