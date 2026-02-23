◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日 閉会式（2026年2月22日 ベローナ五輪アリーナ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪を締めくくる閉会式が22日（日本時間23日未明）、ミラノから約140キロ東のベローナで始まった。

ベローナはシェークスピア「ロミオとジュリエット」の舞台として知られ、会場は古代ローマ時代の円形闘技場「ベローナアリーナ」。世界遺産での式典開催は五輪史上初となった。

オペラにクラシック音楽が流れるなど、イタリアらしさあふれる演出の閉会式にネットでは「舞台も衣装も豪華！！聖火の器も美しいさすがイタリア」「イタリアの圧倒的な文化記憶と累積的文化進化を感じる」「とにかく豪華で美しい」「控えめに言って最高やろー！」「絢爛豪華で見事な演出」「オリンピックとは思えない豪華な閉会式」といった驚きの声があがった。

一方で、選手が入場した際に会場を彩ったスタッフたちの衣装について「スタッフさんたちが華やかな中国の民族衣装なのが謎」「中国の時代劇のような衣装はトゥーランドット？」「閉会式の係の人たちの衣装がみんなキョンシーみたいなのなんで？？？」「オリンピック閉会式で中国的な衣装を来ている人たちが居るのはなぜ？」「ベローナの民族衣装かな？」「なんで中国衣装っぽい人たちがいるんだろう」「閉会式の衣装何の意図？？」といった疑問の声もあった。