ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ÆüËÜ¤Ø¤Ï¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡£¼ÂÀï¤Î´¶³Ð¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð¾ì¤»¤º¡¢º£¥¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡£33µå¤òÅê¤²¡¢ºÇÂ®¤Ï99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.3¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤È¤Ê¤ë²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢5¥»¥Ã¥È·×35¥¹¥¤¥ó¥°¤Çºô±Û¤¨¤ÏÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¤ò´Þ¤à4ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÎý½¬¸å¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ÄÆüËÜ¤ØÈ¯¤ÄÍ½Äê¤«¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»³ËÜ¡ËÍ³¿¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡ËÅê¤²¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÀï¤Î´¶³Ð¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¸å¤Ë¡¢½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤â¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÆóÅáÎ®Ä´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¡Ë¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°²ó¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£²ó¤Î¼ý³Ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£