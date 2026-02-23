¡ÚÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡ÛÊ¿ÎÓÀ¶À¡¤¬ÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î5°Ì¤ÇMGC½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡¡¡ÖÅßÌ²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¡×
¡¡¡þÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡ÂçºåÉÜÄ£Á°¡ÁÂçºå¾ë¸ø±àÆâ¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡24Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê23¡á¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤¬2»þ´Ö6Ê¬14ÉÃ¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î5°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¡Ê27Ç¯10·î¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£MGCÀÚÉä¤ÏÂ¾¤Ë23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î»³²¼°ìµ®¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¤¬6°Ì¤Ç¡¢7°Ì¤ÎÃÝ°æÍ´µ®¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¡¢8°Ì¤Î±ºÌîÍºÊ¿¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢10°Ì¤Î¹çÅÄÌº¡Ê°ÂÀîÅÅµ¡¡Ë¤È¤È¤â¤Ë³ÍÆÀ¡£½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎµÈÅÄ¶Á¡Ê¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢2»þ´Ö9Ê¬35ÉÃ¤Î34°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¾×·âÅª¤Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Âçºå¤Ç¡ÖÅßÌ²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¡×¡£Ê¿ÎÓ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤òÂ³¤±¡¢37¥¥íÉÕ¶á¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤è¤êÀè¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¤òÂª¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç3Ç¯¤ÇÄ©Àï¤·¤¿24Ç¯Âç²ñ¤ÏÅö»þ¤Î½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯2·î¤ÎÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï°ì»þ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤â½ªÈ×¤Ë¼ºÂ®¤·¤Æ9°Ì¡£¡Ö²¿¤â¤«¤â¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç³ØÂ´¶È¤Ê¤É´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²¿»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÅìµþÂç²ñ¤ò´ÑÀï¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤ÎMGC½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤ØÁ°¿Ê¡£¡Ö³¤³°¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿ÅßÌ²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿Ê¿ÎÓ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡¡¡Ê¾¾²¬¡¡ºéµ¨¡Ë