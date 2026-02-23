¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè26Àá ¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー vs ¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè26Àá ¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤È¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î23Æü03:15¤Ë¥Ø¥Ã¥È¡¦¥«¥¤¥Ô¥¨¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤ÏºäËÜ °ìºÌ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥Û¥·¥Þー¥ë¡¦¥¢¥ë¥³¥»¥ë¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤Ï¥ªー¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥éー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥®¥¢¥´¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥×¥Õ¥é¥Ã¥±¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤Ë½êÂ°¤¹¤ëshunsuke saito¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
29Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¦¥®¥¢¥´¥ó¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥±¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥±¥ë¥Û¥Õ¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢41Ê¬¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¢¥é¥ä¥ë¡¦¥µ¥ä¥É¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
66Ê¬¡¢¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥×¥Õ¥é¥Ã¥±¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥ä¥³¥Ö ¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥í¥à¥µー¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
66Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¡¦¥Ì¥·¥¢¥é¡ÊDF¡Ë¤«¤édylan ourega¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
79Ê¬¡¢¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥Ù¥ë¥Ë¥¨¡ÊFW¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥±¥ë¥Û¥Õ¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥·¥à¥¶¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥ì¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥ë¥à¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
81Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥Û¥·¥Þー¥ë¡¦¥¢¥ë¥³¥»¥ë¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¡¦¥°ー¥ì¡ÊFW¡Ë¡¢shunsuke saito¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+2Ê¬¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬µÕÅ¾¡£¥¢¥é¥ä¥ë¡¦¥µ¥ä¥É¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éºäËÜ °ìºÌ¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºäËÜ °ìºÌ¡ÊFW¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·90+4Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£90+2Ê¬¤Ë¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£shunsuke saito¡ÊMF¡Ë¤Ï82Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
2026-02-23 05:21:27 ¹¹¿·