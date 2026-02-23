¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡ÛµÏ¿¥¢¥é¥«¥ë¥È
¡¡¡Úµ³¼ê¡Û¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï20Ç¯¥â¥º¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¢21Ç¯¥«¥Õ¥§¥Õ¥¡¥é¥ª¤ËÂ³¤¯ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¡£JRA¡¦G1¤Ï25Ç¯Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ë°ÊÍè¡¢ÄÌ»»58¾¡ÌÜ¡£
¡¡¡ÚÄ´¶µ»Õ¡ÛÌÚÂ¼»Õ¤ÏÏ¢ÇÆ¤ÇÄÌ»»2¾¡ÌÜ¡£JRA¡¦G1¤Ï25Ç¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡Ë°ÊÍè¡¢ÄÌ»»15¾¡ÌÜ¡£
¡¡¡Ú¼ï²´ÇÏ¡Û¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¤âÄÌ»»2¾¡ÌÜ¡£JRA¡¦G1¤Ï25Ç¯ÂçºåÇÕ¡Ê¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡Ë°ÊÍè¡¢ÄÌ»»20¾¡ÌÜ¡£
¡¡¡Ú¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÛµÈÅÄ¾¡¸Ê»á¤Ï17Ç¯¥´¡¼¥ë¥É¥É¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ»»3¾¡ÌÜ¡£JRA¡¦G1¤Ï25Ç¯ºå¿ÀJF¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢ÄÌ»»10¾¡ÌÜ¡£
¡¡¡ÚÀ¸»º¼Ô¡Û¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÏÄÌ»»6¾¡ÌÜ¡£JRA¡¦G1¤Ï25Ç¯ÍÇÏµÇ°¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ë°ÊÍè¡¢ÄÌ»»228¾¡ÌÜ¡£
¡¡¡ÚÅìÀ¾Èæ³Ó¡Û´ØÅìÇÏ¤Î2Ç¯Ï¢Â³V¤ÇÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï´ØÅìÇÏ8¾¡¡¢´ØÀ¾ÇÏ21¾¡¡¢ÃÏÊýÇÏ1¾¡¡£