¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Û¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¡»Ë¾å3Æ¬ÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ!¡¡¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï12Ç¯Ï¢Â³G1¾¡Íø¡Ö°ÂÁ´¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2026Ç¯¤ÎG1ÀïÀþ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£¡ÖÂè43²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡×¤¬22Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤òÀ©¤·¤ÆG1¡¦2¾¡ÌÜ¡£21¡¢22Ç¯¤Î¥«¥Õ¥§¥Õ¥¡¥é¥ª°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡¢»Ë¾å3Æ¬ÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¡Ê46¡Ë¤Ï15Ç¯¤«¤é12Ç¯Ï¢Â³¤ÎG1¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ï¼ÂÀÓÇÏÆ±»Î¤ÎÎÏÈæ¤Ù¡£Æâ¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¢Ãæ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ë³°¤«¤éÊÂ¤ó¤À¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡£·ã¤·¤¤ÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤ÎËö¡¢ºÇ¸å¤ÏÃÏÎÏ¤ÇÆâ2Æ¬¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£»Ë¾å3Æ¬ÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸¡ÎÌ¼¼Á°¤ËÆ²¡¹¤Îµ¢´Ô¡£ÁêËÀ¤Î¼ó¶Ú¤òÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ç¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°ì½ï¤ËG1¤ò¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥²¡¼¥È¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬¥¹¥Ã¤ÈÁ°¤Ø½Ð¤¿¡£¡Ö°ìÈÖÃí°Õ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤Æ¡¢¥í¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È°È¾å¡£Á°¤Ë¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃæÃÄ¸å¤í¤ò¥ê¥º¥àÎÉ¤¯ÄÉÁö¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ³°¤Ø¡£¿ÊÏ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¤Ï¤¸¤±¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¾å¤¬¤ê3F35ÉÃ2¤ÏÆ²¡¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¡£¡Ö°ÂÁ´¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê±þ¤¨¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ì¤ÇÅìµþ¥À¡¼¥È¤Ï8Àï7¾¡¡£ÆÀ°Õ¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇËöµÓ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÁöÉðÂ¢ÌîS¡Ê2Ãå¡Ë¸å¤Ï¥²¡¼¥ÈºÆ¿³ºº¤òÌµ»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¡£ÌÚÂ¼»Õ¤¬¡ÖÄ´¶µ¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Ø±Ä¤Ï3ÀïÏ¢Â³¤Ç¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë°¦ÇÏ¤ÎÉü³è¤ò·üÌ¿¤ËÌÏº÷¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤òÃåÍÑ¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥²¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³Î¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¼Â´¶¡£»Õ¤Ï¡Ö¡Ê¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¡Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò´Þ¤á¤Æ±¹¼Ë¤Î¹Í¤¨¤Ê¤É¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÌÊÌ©¤ÊÏ¢·È¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚÂ¼»Õ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤Ï´û¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Î¥´¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥Þ¥¤¥ë¡Ê3·î28Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¡£Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤·¤¿¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤â¡Öº£Ç¯¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥À¡¼¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¡£G1ÇÏ¤À¤«¤é¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£½é¤ÎG1¾¡Íø¤«¤é1Ç¯¡£»×¤¤½Ð¤ÎÉÜÃæ¤Ç¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬²ÚÎï¤Ê¡È¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¡Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡¡Êì¥«¥é¥Õ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡ÊÊì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë20Ç¯4·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´6ºÐ¡¡Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦µÈÅÄ¾¡¸Ê»á¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡ÀïÀÓ14Àï8¾¡¡Ê½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â4²¯2654Ëü5000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëËÌÉô¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡£