Ê¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡¢ÌµÇ°¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¡Ä34Ç¯¤Ö¤ê²¦ºÂÃ¥¼è¤Ê¤é¤º¡¡½éËÉ±Ò¤Î²¦¼Ô¤Ï»¿¼
¡¡¡þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡WBA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¡¡¡»¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¡È½Äê¡¡Ê¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡ü¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡T¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÊ¿²¬¤¬²¦¼Ô¥é¥Ã¥»¥ë¤Ë0¡½3È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢Æ±³¬µé¤ÎÆüËÜ¥¸¥à½êÂ°Áª¼ê¤È¤·¤ÆÌó34Ç¯¤Ö¤ê4¿ÍÌÜ¤Î²¦ºÂÃ¥¼è¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ø¤Î¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢¥×¥í25ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£Æ±°ìÀï¤ÏºòÇ¯11·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¤â¶½¹Ô¤ÎÃæ»ß¤Ç±ä´ü¤¬·èÄê¡£ºÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿º£²ó¤âÊ¿²¬¤Î¥Ó¥¶¼èÆÀ¤¬ÃÙ¤ì¡¢»î¹ç2ÆüÁ°¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â½é¤ÎÉñÂæ¤Ç³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿Ê¿²¬¤Ë¡¢½éËÉ±Ò¤Î²¦¼Ô¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£