¡ÚÃæ»³µÇ°¡Û¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¡¤¤¤¶½Å¾Þ5¾¡ÌÜ¤Ø!¡¡Ãæ»³¤Î¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡ÈÀä¹¥ÉñÂæ¡É
¡¡Åß¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤¬¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¡¢º£½µ¤«¤é4·î¤Î»©·î¾Þ¤Þ¤Ç´ØÅì¼ç¾ì¤ÏÃæ»³¤Ë°Ü¤ë¡£³«Ëë½µ¤ÎÆüÍË¥á¥¤¥ó¤ÏÅÁÅý¤Î¸ÅÇÏG2¡ÖÂè100²óÃæ»³µÇ°¡×¡£µ÷Î¥¡¢¥³¡¼¥¹¤È¤â¹â¤¤Å¬À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤À¡£Ãæ»³¤Ç23Ç¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡õ24Ç¯¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡¢¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç24Ç¯¥¨¥×¥½¥àC¡õ25Ç¯ËèÆü²¦´§¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½Å¾Þ2¾¡¤Î¼ÂÀÓ¡£Ãæ»³¤Î¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Ç½Å¾Þ5¾¡ÌÜ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡3ºÐ»þ¤Ë¥ª¡¼¥¯¥¹¡õ½©²Ú¾Þ¤Î2´§¤òÀ©¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ï¡¢º£²ó¤Î´é¿¨¤ì¤Ç¤Ï¼ÂÀÓÅª¤ËÃÇÁ³¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤ëÃæ»³¤ÇÉü³è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¡£3ÁöÁ°¤Î¥¨¥×¥½¥àC¤Ç°µ´¬¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉV¤ò¾þ¤Ã¤¿¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¤âÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£4ºÐ½éÀï¤ÎÃæ»³¶âÇÕ¤ò²÷¾¡¤·¤ÆËÜ³Ê²½¤Îµ¤ÇÛ¤¬Éº¤¦¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡¢ºòÇ¯¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¤ÇÉ¡º¹2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥¨¥³¥í¥ô¥¡¥ë¥Ä¤âV¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤À¡£