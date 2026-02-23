LUNA¡¡SEA¿¿Ìð¤µ¤ó¡¡²Î¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢·Ð±Ä¡Ä¥É¥é¥à°Ê³°¤Ç¤â¥Þ¥ë¥Á¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬17Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¡¢»àµî¤·¤¿¡£56ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ºò²Æ¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íè·î12Æü¤Î¸ø±é¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤³¤¦¤È·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø23ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÊó¹ð¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥à°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£²ÉÌÛ¤Ê¿¦¿ÍÈ©¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£1997Ç¯¤Ë¤Ï½©¸µ¹¯»á¤¬ÊÌÌ¾µÁ¤Çºî»ì¤·¡¢¸åÆ£¼¡Íø»á¤¬¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÍî²¼¤¹¤ëÂÀÍÛ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£´Å¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢¹â²»¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡40Âå¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥´¥ë¥Õ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢74¡£ºÊ¤ÎÀÐ¹õ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤À¡£
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢09Ç¯¤ËÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò³«Å¹¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï»ÍÃ«¤È¹íÄ®¤Ë2Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Öàèàá¾ßÌýÙÇÌÍ¡×¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Î¸½ºß¤â³«Å¹Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì500±ß¡£ºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡ËËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡£1970Ç¯¡Ê¾¼45¡Ë1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô½Ð¿È¡£LUNA¡¡SEA¤È¤·¤Æ92Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖIMAGE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï2000Ç¯¤Ë¡Ö½ªËë¡×¤òÀë¸À¤·¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¡¢10Ç¯¤ËºÆ³«¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï00Ç¯5·î¤ËÀÐ¹õ¤È·ëº§¤·¡¢1ÃË2½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£09Ç¯¤«¤é¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ÀìÌçÅ¹¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£