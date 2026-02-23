¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Û¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦ÃæÅçÊ¸É§GM¡¡¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ò¤È°Â¿´¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡À¸»º¼Ô¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÃæÅçÊ¸É§GM¤Ï¡ÖÏ¢ÇÆ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤ÏÈ¾Äï¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥¯¥é¥ó¥Ä¤â¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉS¤Ç2Ãå¡£¡Ö¤³¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÏÉý¤¬¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÇÏ¡Ê¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ë¤âºÇ½é¤Ï¥À¡¼¥È¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£À¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤ÎÏ¢Æü¤Î³èÌö¤ò´î¤ó¤À¡£Êì¥«¥é¥Õ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¤Ë2ºÐ¤Î»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢1ºÐ¤Ë¤ÏÉã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¤Î²´ÇÏ¤¬¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ò¤ò¼õÂÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î8Æü¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£