¡¡¤µ¤¹¤¬¤ÎÅêµå¤À¡£µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤âÂ§ËÜ¹·Âç¤ÈÆ±¤¸¤¯2²ó´°Á´Åêµå¤Ç1Ã¥»°¿¶¡£º£µ¨½é¤Î¼ÂÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î²÷Åê¤Ë¡ÖÁ°²ó¡Ê16Æü¡Ë¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÎÅÐÈÄ¤è¤ê¤â¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®146¥¥í¤À¤Ã¤¿Ä¾µå¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òËþÊ×¤Ê¤¯»È¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥â¡¼¥É¤ÇÀ©µå¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤Î16µå¡£Â§ËÜ¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤¬³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦Â¾¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤â»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öµå°Ò¤¬µîÇ¯¤Îº£º¢¤È¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤À¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£