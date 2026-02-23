µð¿Í¡¦Â§ËÜ¡¡¥Þ¡¼·¯¤È´°Á´¥ê¥ì¡¼¡¡OPÀï½éÅÐÈÄ¤Ç2²ó2K¡Öº£¤ÎÂÎ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¹ç³ÊÅÀ¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í3¡½0ÃæÆü¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡ËÌÃ«¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î³ÚÅ·ÆüËÜ°ì¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢ÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ê¥ì¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£°ÜÀÒ¸å½éÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤ëÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤Ç2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¡£2ÈÖ¼ê¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤Ï2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢1Ã¥»°¿¶¤Ç¡¢¶¦¤ËÂÇ¼Ô6¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¡£13Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ï·ÑÅê¤Ç³ÚÅ·¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÆüÊÆÄÌ»»320¾¡¤ÎÎ¾±¦ÏÓ¤¬ºÇ¹â¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Â§ËÜ¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ½é¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¡£ÅÐÈÄÁ°¤ËÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ËÍê¤ß¡¢ËË¤òÎ¾¼ê¤Ç¡Ö¥Ú¥Á¥ó¥Ã¡×¤È¥Ó¥ó¥¿¤·¤Æ¤â¤é¤¤µ¤¹ç¤òÃíÆþ¡£¶ÛÄ¥¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¡¢2²ó´°Á´¤Î²÷Åê¤À¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡È¤·¤Ð¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¡¢¶¥Áè¤Ê¤Î¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½é²ó¤ÏÅÄÃæ¡¢¾åÎÓ¤òÏ¢Â³»°¿¶¤È¤¹¤ë¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¡£2²ó¤â¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥ê¥¹¥Æ¤ò¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î147¥¥íÄ¾µå¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£16Æü¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô8¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ3»Íµå¤ÈÀ©µåÌÌ¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ¼Ô6¿Í¤Î¤¦¤Á4¿Í¤¬½éµå¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÇÌµ»Íµå¤È½¤Àµ¤·¡ÖÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º¸Â¤Ø¤Î¡ÊÂÎ½Å¤Î¡Ë¾è¤êÊý¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÑ²½¤â¶²¤ì¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËºÆÅ¾¸þ¤·¡¢ÂÎ¤Î¥Ö¥ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¡¢¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µÜºê¤Ç¤Î1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤Û¤ÜËèÆü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢Á°Æü¤â·¹¼Ð¤ò»È¤Ã¤¿ÅêµåÎý½¬¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍýÁÛ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤ÎÂÎ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¹ç³ÊÅÀ¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·»þÂå¤Î13Ç¯¤Ë¶¦¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÅÄÃæ¾¤âÆ±¤¸¤¯2²ó´°Á´¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ê¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£´°àú¤Ê¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»120¾¡¤Î35ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤À¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë