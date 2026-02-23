¡ÈÊ¸»ú¥Õ¥§¥Á·º»ö¡ÉÎëÌÚµþ¹á¤¬¹õÅç·ëºÚ¤È¿·¥Ð¥Ç¥£·ëÀ®¡¡¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷ Season3¡Ù2026Ç¯4·î¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÎëÌÚµþ¹á¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´± Season3¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ4·î¤è¤êËè½µÌÚÍË21»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡ÙSeason2¤è¤êÇÈÎÜ¡ßÎëÌÚµþ¹á
¡¡2018Ç¯4·î´ü¤ËÌÚÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÃÂÀ¸¤¹¤ë¤ä¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£2019Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢2020Ç¯7·î´ü¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÌÚÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ë¤ÆSeason2¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡¡·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¡£²Ê³ØÁÜºº¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¡ÔÊ¸»ú¡Õ¤ò»å¸ý¤ËÌ¤²ò·è»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ë¡Ô¿·´¶³Ð¤ÎÁÖ²÷¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Õ¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÏÎëÌÚµþ¹á¤¬±é¤¸¤ëÊÐ¶þ¤ÊÊ¸»ú¥Õ¥§¥Á¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ·º»ö¡¦ÌÄ³¤Íýº»¡£ÃÏ²¼¿¼¤¯¤Ë¤¢¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¡ÖÆÃÌ¿ÁÜººÂÐºö¼¼¡×Âè6·¸¡ÊÊ¸½ñ²òÆÉ·¸¡Ë¤Ë¤³¤â¤ê¡¢¡ÖÁÒ¸ËÈÖ¤ÎËâ½÷¡×¤È¤ä¤æ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æñ²ò¤ÊÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò¼¡¡¹¤È²ò·è¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢Season3¤Ç¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î6Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Season1¤«¤é¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÆùÂÎÇÉÇ®·ì·º»ö¡¦ÌðÂåÊþ¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬°ÛÆ°¡£¤µ¤é¤Ë·¸Ä¹ÉÔºß¤Î¾õÂÖ¤âÂ³¤¡¢6·¸¤ÏÇÑ»ß¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ëÍýº»¤òµß¤¦¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸½¤ì¤ë¡£¹õÅç·ëºÚ¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»²Àï¡£¼ç±é¡¦ÎëÌÚ¤È¿·¥Ð¥Ç¥£¤ò·ëÀ®¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¹õÅç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¥ã¥êÁÈ¤ÎÍýº»¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤Î¾Íè¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡¦Î¦±üÆüÌ¾»Ò¡£¤·¤«¤â¡¢²áµî¤ÎÉëÇ¤Àè¤Ç¤Ï¡Ö·ÐÍý¤Îµ´¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¡¢°ìÅÙ¤âÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤ÊÆüÌ¾»Ò¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¤é»Ö´ê¤·¡¢6·¸¤Î·¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡¿·Ç¤·¸Ä¹¡¦ÆüÌ¾»Ò¤Ï6·¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éô½ðÇÑ»ß¤Î´íµ¡¤òÊ¤¤¹µßÀ¤¼ç¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüÌ¾»Ò¤Ï¤Þ¤À29ºÐ¡£¿Æ»Ò¤Û¤ÉÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ç¯²¼¾å»Ê¤Ë¡¢Íýº»¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ê¡©¡Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÆüÌ¾»Ò¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íýº»¤Î¿´¤ÏºÆ¤ÓÌöÆ°¡£Æñ²ò¤ò¶Ë¤á¤ëÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥¿¥¤¥×¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¨¤É¤â¡¢¶¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¼ÔÆ±»Î¤ÎÍýº»¡ßÆüÌ¾»Ò¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ëÎëÌÚ¡õ¹õÅç¡£¡Ö¹õÅç¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ÇÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤½÷À¡£µ×¡¹¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¹õÅç¤µ¤ó¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÎëÌÚ¡Ë¡¢¡Öµþ¹á¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷À¡ª ¡Ø»ä¤¬¾å»Ê¤«¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦!?¡Ù¤È¡¢º£¤Ï¤Þ¤ÀÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¾å»Ê¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹õÅç¡Ë¤È¡¢»£±ÆÁ°¤«¤é´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à°ìÊý¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏSeason1°ÊÍè¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¡¦Ëã¸«ÏÂ»Ë¤Î¸¶ºî¾®Àâ¡Ø·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÁÃ¤ËµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¿¹Èþ¹á¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X ¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2012¡Á24Ç¯¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÅÄÂ¼Ä¾¸Ê¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤â¡¢°ú¤Â³¤±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´± Season3¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ4·î¤è¤êËè½µÌÚÍË21»þÊüÁ÷¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÎëÌÚµþ¹á¡ÊÌÄ³¤Íýº»¡¦Ìò¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½Season£³¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÌÄ³¤Íýº»¤È¤¤¤¦Ìò¤ÏÊÐ¶þ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Season£±¤«¤é¤º¤Ã¤È±é¤¸¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÌÄ³¤Íýº»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Íýº»¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¸»ú¥ª¥¿¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¡£¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿Í´Ö¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤À¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·Ç¤·¸Ä¹¡¦Î¦±üÆüÌ¾»ÒÌò¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¹õÅç¤µ¤ó¤È¤Ï2020Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ÇÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤½÷À¡£µ×¡¹¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¹õÅç¤µ¤ó¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ï»ä¤ÎÊý¤¬¾å»Ê¤ÎÌò¤Ç¡¢°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï¹õÅç¤µ¤ó¤¬¾å»Ê¡£Èà½÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ö¤ê¡¢ÉÒÏÓ·º»ö¤Ö¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ç¯²¼¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢Ç¯¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ëÍýº»¤Î»Ñ¤â¡¢Í×½êÍ×½ê¤ÇÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÓËÜ¤Ïº£²ó¤âÂç¿¹Èþ¹á¤µ¤ó¡£Season£³¤ÎµÓËÜ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊ¸»ú¤ä¸ÀÍÕ¡¢Ê¸¾Ï¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤ªÏÃ¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬£³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âµÚ¤Ö¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤¡¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¥â¥Î¤Ï°Å¤¤¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤â¤É¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·º»ö¤¬¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï½ù¡¹¤Ë¿®Íê¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ææ²ò¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Season£³¤â´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¹õÅç·ëºÚ¡ÊÎ¦±üÆüÌ¾»Ò¡¦Ìò¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡¡·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±Season£³¡Ù¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¼ç±é¡¦ÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡µþ¹á¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷À¡ª ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á°²ó¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ë¤È¤Æ¤âÅ·Á³¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê°ìÌÌ¤â³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö¤¨!? ¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡ª¡×¤È»×¤¤¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ð¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¶¦±é¤·¤¿»þ¤Ï»ä¤¬¿·¿Í¼Ò°÷¤Ç¡¢µþ¹á¤µ¤ó¤¬¾å»Ê¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¡£¡Ö»ä¤¬¾å»Ê¤«¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦!?¡×¤È¡¢º£¤Ï¤Þ¤ÀÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬±é¤¸¤ëÆüÌ¾»Ò¤Ï¤¹¤´¤¯½ã¿è¤ÇÅù¿ÈÂç¤Ê´¶¤¸¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¾å»Ê¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó±é¤¸¤ëÎ¦±üÆüÌ¾»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤´¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÆüÌ¾»Ò¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¥Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¥¬¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ëÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤È¤³¤È¤óÄ´¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤¢¤ëËÜ¤Ê¤É¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦²ò·è¤Î»ÅÊý¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·º»ö¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ìÌ£°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤òÁö¤ê²ó¤ëÌò¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Á°È±¤òºî¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ìò¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õÅç·ëºÚ¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Âç¿¹Èþ¹á¡ÊµÓËÜ¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡¡·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡·º»ö¥É¥é¥Þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¡¢Ëã¸«ÏÂ»Ë¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¾®Àâ¡Ø·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬Ê¸½ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡££¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ç±é¡¦ÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÄ³¤Íýº»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤È¡¢·ù¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£ÃÎÅª¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤«¾¯½÷¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·Ç¤·¸Ä¹¡¦Î¦±üÆüÌ¾»ÒÌò¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¡¢Íýº»¤ÈÆüÌ¾»Ò¤Î¿·¥Ð¥Ç¥£¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¹õÅç¤µ¤ó¤Ï½À¤é¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¸«¤¨¤ëÈþ¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡£¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢¹õÅç¤µ¤ó¤Î¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¸»ú¥Õ¥§¥Á·º»ö¤ÎÍýº»¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆüÌ¾»Ò¤µ¤ó¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤ó¤É¤óÆæ¤ò²ò¤¤¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Season£³¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ëã¸«ÏÂ»Ë¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½Season£³¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ê¸½ñÁÜºº´±¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Season£²¤Þ¤Ç¤ò¸«¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î²ñÏÃ¤ä¹ÔÆ°¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¤â¤Á¤í¤óÆæ²ò¤¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎSeason£³¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌÄ³¤Íýº»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¸¶ºî¤ÎÌÄ³¤Íýº»¤ÏÍ¥¤ì¤¿¿äÍýÎÏ¤ò»ý¤ÄÈ¾ÌÌ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¾¯¤·´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó±é¤¸¤ëÍýº»¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¾Ì¾ÃµÄå¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤¬±éµ»¤Ë³è¤«¤µ¤ì¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·Ç¤·¸Ä¹¡¦Î¦±üÆüÌ¾»ÒÌò¤Ç¿·²ÃÆþ¤¹¤ë¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¡¢Íýº»¤ÈÆüÌ¾»Ò¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¤Ï½½Âå¤Î¤³¤í¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡¡·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡¡Season£³¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌÄ³¤Íýº»¤È¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎ¦±üÆüÌ¾»Ò¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤«´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÈËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¡¢¸¶ºî¾®Àâ¡Ø·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤ÏÃ´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤È»ä¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÐ°ì¤ÇºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤ÎÂç¿¹Èþ¹á¤µ¤ó¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ê¤É±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤È¾®Àâ¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
