·ª»³±Ñ¼ù£Ã£Â£Ï¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÃíÊ¸¡Ö£µ£µËÜ¤·¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â³Í¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÆóÅáÎ®Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡£º£¥¥ã¥ó¥×£²ÅÙÌÜ¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁÛÄê¤·¤Æ£³£³µå¤òÅê¤²¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï£²ËÜ¤Î¤ß¤Ç£²»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢£³£µ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£µËÜ¤¬ºô±Û¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²£±Æü¡ÊÆ±£²£²Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¡¢¸½ÆüËÜ¥Ï¥à£Ã£Â£Ï¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬»ë»¡¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¡¢¡Ö£µ£µËÜ¤·¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤â³Í¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡££²£°¾¡¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£°Ê¾å¡×¤È·ª»³£Ã£Â£Ï¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò¤È¤ë¤ÈÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë´ð½à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´ð½àÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈæÆÊ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£À®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀ®ÀÓ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£