µÈÅÄ¶Á¡¡·ãÁö¤Î½é¥Þ¥é¥½¥ó¸å¤ËSNS¤Ç»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡¡Äã·ìÅü¤ÈÃ¦¿å¤â´°Áö¡Ö¸½ºß¤ÏÌµ»ö¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÈÅÄ¶ÁÁª¼ê(¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹)¤¬22Æü¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¥Þ¥é¥½¥ó¡£½øÈ×¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÀèÆ¬¤òÆÈÁö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿Ê¿ÎÓÀ¶À¡Áª¼ê¤é¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢2»þ´Ö9Ê¬35ÉÃ¤Ç34°Ì¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢±¿±Ä¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢Äã·ìÅü¤ÈÃ¦¿å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö(¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å)1»þ´Ö¤Û¤Éµß¸î¼¼¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌµ»ö¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö8km²á¤®¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£35km¤Þ¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤¿¤³¤È¡£Äã·ìÅü¤ÈÃ¦¿å¤ÇÌÜâÁ(¤á¤Þ¤¤)¤¬¤¢¤ê¡¢»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÝÂê¤È¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¥¿¥ª¥ë¤ä¶Á¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ëÊý¤äÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤«¤é¤â¡Ö¤Ò¤Ó¤¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¯¤¾¡×¤È¤ÎÀ¼¤«¤±¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂ¼è¤ê¤Ï½Å¤¯¡¢ÌÜâÁ(¤á¤Þ¤¤)¤â¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¿¥¤¥à¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Î¦¾å¤Î¤³¤È¤¬¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£