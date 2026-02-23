¡Ú¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡Û¥¿¥¬¥Î¥Ç¥å¡¼¥É¡¡26ÀïÌÜ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ!¡¡¸ÅÀîµÈ¤ÎJRAÄÌ»»600¾¡¾þ¤Ã¤¿
¡¡Åß¤Î¾®ÁÒÌ¾Êª¥Ï¥ó¥ÇG3¡ÖÂè60²ó¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡×¤Ï22Æü¡¢16Æ¬¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢4ÈÖ¿Íµ¤¥¿¥¬¥Î¥Ç¥å¡¼¥É¤¬¥¥ã¥ê¥¢26ÀïÌÜ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£¸ÅÀîµÈÍÎ¡Ê48¡Ë¡õµÜÅ°»Õ¡Ê65¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ï97Ç¯ºå¿À3ºÐÌÆÇÏS¡Ê¥¢¥¤¥ó¥Ö¥é¥¤¥É¡Ë¡¢25Ç¯ÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡Ê¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡Ë¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Àþ¡¢ÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤ÇÆ®»Ö¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Æ¨¤²Ç´¤ë¥±¥¤¥¢¥¤¥»¥Ê¤òºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¿¤Ó¤ÇÂª¤¨¡¢¼óº¹¤Ç¾¡Íø¡£¸ÅÀîµÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏJRAÄÌ»»600¾¡¡Ê»Ë¾å88¿ÍÌÜ¡¢¸½Ìò34¿ÍÌÜ¡Ë¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤È¤Ê¤ê¡Ö599¾¡¤«¤é»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤·¡¢1¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¿ÍÇÏ¤ÎÂ©¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¥±¥¤¥¢¥¤¥»¥Ê¤ÎÁ°È¾1000¥á¡¼¥È¥ëÄÌ²á¤¬58ÉÃ6¤ÈÄù¤Þ¤Ã¤¿Î®¤ì¤ÇÂç³°16ÈÖ¤«¤é¸åÊýÂÔµ¡¡£3³Ñ²á¤®¤Ë³°¤«¤é½ù¡¹¤Ë¿Ê½Ð¤ò³«»Ï¤·¡¢¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®34ÉÃ1¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÏÈ¤¬Âç³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµ÷Î¥¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤Ü¤¦¤È¡£¡Ê»Ä¤ê¡Ë500¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤«¤éÈ´·²¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À¨¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶¥ÇÏ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶ÐÊÙ¤Ê»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁêËÀ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¸¡ÎÌ¼¼Á°¤Ç¿ÍÇÏ¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿µÜ»Õ¤Ï¡Ö¸åÊý¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¡¢ÎÏ¤¬¤¢¤ëÇÏ¡£¤³¤³¤ËÍè¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È5ºÐÇÏ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£¾ºµéÀï¤Î½Å¾Þ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÇÊÉ¤òÆÍ¤ÇË¤ê¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥¿¥¬¥Î¥Ç¥å¡¼¥É¡¡Éã¥ä¥Þ¥«¥Ä¥¨¡¼¥¹¡¡Êì¥¿¥¬¥Î¥ß¥å¡¼¥Á¥ã¥ó¡ÊÊì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë21Ç¯4·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´5ºÐ¡¡·ªÅì¡¦µÜ±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦È¬ÌÚÎÉ»Ê»á¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»¿·´§Ä®¤Î¿·´§¥¿¥¬¥Î¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡ÀïÀÓ26Àï5¾¡¡Ê½Å¾Þ½é¾¡Íø¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â1²¯4945Ëü3000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤Î°ÕÌ£¤Ï´§Ì¾¡ÜÈà¡£